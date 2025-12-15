tip

Elisabeth Schmidinger-Schott startet als Unternehmensberaterin


Elisabeth Schmidinger-Schott
Nach mehr als 30 Jahren Branchenerfahrung unterstützt Elisabeth Schmidinger-Schott Unternehmen bei Strategie, Markenentwicklung und Kommunikation – mit besonderem Fokus auf den verantwortungsvollen Einsatz von KI.

Elisabeth Schmidinger-Schott (vormals Güldner) hat den Schritt in die Selbständigkeit gewagt und bietet nun ihre Expertise als Unternehmensberaterin an. Sie verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Tourismus, in Markenentwicklung und Eventmanagement, davon fast zwei Jahrzehnte bei Columbus Reisen. Frühere Rollen im Sales und Produktmanagement ergänzen ihr fundiertes Branchenwissen.

Praxisnahe Expertise 

Mit Weiterbildungen in digitalem Marketing, Content Management und datenbasierter Kommunikation verbindet sie klassische Strategiearbeit mit digitalem Know-how. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Beratung liegt auf dem verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Dazu sagt Elisabeth Schmidinger-Schott: "Ich unterstütze Unternehmen dabei, Strategien zu entwickeln, ihre Marke zu schärfen und Kommunikation wirkungsvoll umzusetzen." Darüber hinaus betont sie, dass Technologie nur im Zusammenspiel mit emotionaler Intelligenz, Empathie und klarer menschlicher Haltung ihr volles Potenzial entfalten kann.

Darüber hinaus gibt sie ihr Wissen als Vortragende und Impulsgeberin weiter und vermittelt praxisnah, wie KI sinnvoll in Strategie und Kommunikation eingesetzt werden kann. (red) 

Foto: privat

