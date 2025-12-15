| news | adabei » reisebuero
TUI-Exklusivtour für Springer Reisen auf Zypern
Mitte November ging es für insgesamt 23 Führungskräfte von Springer Reisen nach Zypern, um die Mittelmeerinsel sowie das Angebot von TUI und Robinson zu erkunden.
Vom 14. bis 17. November 2025 reisten 23 FilialleiterInnen von Springer Reisen für eine exklusive Tour ab Wien nach Zypern. Begleitet wurden sie von Thomas Müller, Verkaufsleitung Süd TUI Österreich, und Silvana Redo, Robinson Regional Manager Sales & Marketing Austria. Ebenfalls dabei waren Geschäftsführerin Dr. Andrea Brennacher-Springer und Verkaufsleiterin Sonja Puffer.
Programm & Highlights
Die Reisegruppe checkte im Robinson Cyprus an der Südküste Zyperns ein. Schwerpunkte der Exklusivtour waren die Vorstellung von Neuigkeiten bei TUI und Robinson für das kommende Jahr sowie die Erkundung der Insel. Entsprechend vielseitig war auch das Programm: Am ersten Abend nahm die Gruppe an der ROBcarpet Gala teil. Am folgenden Tag erkundeten die Teilnehmenden die Altstadt von Limassol und unternahmen einen geführten Dorfrundgang durch Omodos, um sich mit der Geschichte der Insel vertraut zu machen. Auf der Weinfarm Gerolemo probierten die Führungskräfte ausgewählte zypriotische Weine. Zudem hatten die Teilnehmenden ausreichend Zeit, den Club selbst zu erkunden und sich einen Überblick über die Einrichtungen und Angebote zu verschaffen. (red)
adabei, agents, agenttour, tui, zypern, springer, springerreisen, springer reisen, exklusivtour, robinson
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
16 Dezember 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
MSC Cruises: Buchungsstart für MSC World Atlantic 2027
MSC Cruises startet den Verkauf...
-
Kneissl Touristik: ReiseleiterInnen-Treffen im Schloss Puchberg
Am 12. und 13. Dezember...
-
TUI Infodinner stellt Kroatien in den Mittelpunkt
Das TUI Infodinner in Klagenfurt...
-
alltours Webinar informiert über Sommer 2026
Die neue Online-Schulung bietet Agents...
-
Agentschulungen: Kneissl-Spirit für Reisebüros
Mehr als 160 Reise-ExpertInnen folgten...