TUI-Exklusivtour für Springer Reisen auf Zypern

Vom 14. bis 17. November 2025 reisten 23 FilialleiterInnen von Springer Reisen für eine exklusive Tour ab Wien nach Zypern. Begleitet wurden sie von Thomas Müller, Verkaufsleitung Süd TUI Österreich, und Silvana Redo, Robinson Regional Manager Sales & Marketing Austria. Ebenfalls dabei waren Geschäftsführerin Dr. Andrea Brennacher-Springer und Verkaufsleiterin Sonja Puffer.

Programm & Highlights

Die Reisegruppe checkte im Robinson Cyprus an der Südküste Zyperns ein. Schwerpunkte der Exklusivtour waren die Vorstellung von Neuigkeiten bei TUI und Robinson für das kommende Jahr sowie die Erkundung der Insel. Entsprechend vielseitig war auch das Programm: Am ersten Abend nahm die Gruppe an der ROBcarpet Gala teil. Am folgenden Tag erkundeten die Teilnehmenden die Altstadt von Limassol und unternahmen einen geführten Dorfrundgang durch Omodos, um sich mit der Geschichte der Insel vertraut zu machen. Auf der Weinfarm Gerolemo probierten die Führungskräfte ausgewählte zypriotische Weine. Zudem hatten die Teilnehmenden ausreichend Zeit, den Club selbst zu erkunden und sich einen Überblick über die Einrichtungen und Angebote zu verschaffen. (red)