Ruefa lädt im Jänner zur Reisemesse in Wiener Neustadt

Am Samstag, 10. Jänner, und Sonntag, 11. Jänner 2026, findet in den Kasematten Wiener Neustadt die Ruefa Reisemesse statt. Die Veranstaltung ist an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei. Veranstalter ist Ruefa, Österreichs führende Reisebürogruppe.

Aussteller und Beratungsangebot

Rund 30 AusstellerInnen präsentieren auf der Reisemesse Angebote aus den Bereichen Kreuzfahrten, Fernreisen, Kultur- und Studienreisen sowie Urlaubsreisen innerhalb Europas. Vertreten sind unter anderem AIDA, Aldiana, Alltours, Chamäleon Reisen, Condor, Costa Kreuzfahrten, HX Expeditions, Kneissl Touristik, MSC Cruises, Qatar Airways, Robinson, Scenic Cruises & Emerald Cruises, Star Clippers, Studiosus und TUI. Ergänzend dazu stellen mehrere Anbieter Ausflugs- und Freizeitangebote in Österreich vor.

Ruefa ist mit eigenen Angeboten aus den Bereichen Kultur- und Studienreisen, Kreuzfahrten und Fernreisen vertreten. ReiseexpertInnen aus den Ruefa Reisestores Wiener Neustadt, Leobersdorf, Eisenstadt, Neunkirchen, Baden, Maria Enzersdorf, Mödling und Vösendorf stehen für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung.

Rahmenprogramm und Kooperation

Begleitend zur Ausstellung werden Vorträge der teilnehmenden Veranstalter angeboten. Für Kinder gibt es ein Escape-Spiel. Zusätzlich wird ein Gewinnspiel durchgeführt. Die Reisemesse entsteht in Kooperation mit der Stadt Wiener Neustadt. Veranstaltungsort sind die Kasematten Wiener Neustadt, deren Ursprünge bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen. Die Anlage wurde im Zuge der NÖ Landesausstellung 2019 umfassend revitalisiert.

Öffnungszeiten und Anreise

Die Ruefa Reisemesse ist an beiden Veranstaltungstagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Für Speisen und Getränke sorgen mehrere regionale Winzer.

Veranstaltungsdaten im Überblick:

Datum: Samstag, 10. Jänner, und Sonntag, 11. Jänner 2026

Uhrzeit: 10–17 Uhr

Ort: Kasematten, Bahngasse 27, 2700 Wiener Neustadt

Eintritt: frei

Anreise:

Bahn: vier Gehminuten vom Bahnhof Wiener Neustadt

Pkw: Autobahnabfahrt Wiener Neustadt West Parkmöglichkeiten in der Innenstadt oder in der Stadtpark Garage

Weitere Informationen zur Messe unter: www.ruefa.at/specials/reisemesse-wiener-neustadt (red)