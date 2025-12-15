Austrian Airlines startet Ausflottung der Embraer 195

Mit dem Flug EN9910, der am 12. Dezember 2025 um 17:04 Uhr abgehoben ist, wurde die erste Embraer 195 mit der Kennung I-ENJA nach Italien zu Air Dolomiti überstellt. Zuvor war das Flugzeug neun Jahre lang unter der Kennung OE-LWM für Austrian Airlines im Einsatz. COO Stefan-Kenan Scheib bezeichnete den Abschied der ersten der 17 Embraer-Maschinen als „den Beginn eines umfangreichen Flottenrollovers, der sicher und reibungslos umgesetzt wurde.“

Ausflottung und Überstellung an Air Dolomiti

Die Ausflottung der 17 Embraer 195 Flugzeuge der Austrian Airlines Flotte ist der erste Schritt des Flottenrollovers. Von diesen Maschinen werden 13 an die Konzernschwester Air Dolomiti übergeben, während vier Flugzeuge extern verkauft werden. Der Verkaufsprozess startet Anfang 2026.

Die Embraer 195 mit der Kennung OE-LWM, die nun als I-ENJA für Air Dolomiti fliegt, war seit ihrem ersten Flug im Jänner 2016 für Austrian Airlines im Einsatz. Sie absolvierte insgesamt 30.393 Betriebsstunden, davon 21.417 Stunden für Austrian Airlines, und verließ die Flotte nach mehr als neun Jahren treuen Dienstes. Die Ausflottung der Embraer 195 wird voraussichtlich bis Ende 2028 abgeschlossen sein. Der nächste Flugzeugwechsel wird im Februar 2026 erwartet.

Ersatz durch Airbus A320neo

Die Ausflottung der Embraer-Flotte wird durch die Indienststellung von sechs neuen Airbus A320neo mit jeweils 180 Sitzplätzen ersetzt. Die erste der sechs Maschinen wird im Sommer 2026 erwartet. Mit dieser Erweiterung wächst die Airbus-Flotte von Austrian Airlines auf insgesamt 46 Flugzeuge.

Dieser Flottenwechsel ist Teil eines umfassenden Programms zur Harmonisierung der gesamten Flotte von Austrian Airlines. Zusätzlich zur Erneuerung der Kurz- und Mittelstreckenflotte wird auch die Langstreckenflotte modernisiert. Seit Mitte 2024 ist die erste Boeing 787-9 „Dreamliner“ im Einsatz, und bis Ende 2028 werden zehn weitere dieser Flugzeuge hinzukommen. Damit wird die Langstreckenflotte von derzeit 10 auf insgesamt 12 Flugzeuge erweitert. (red)