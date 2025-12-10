Seamless Car Rental: Neuer Anbieter für Mietwagenbuchungen

Mit der Mission „Let easy, be the new normal“ will Seamless Car Rental die Mietwagenbuchung für die Reisebranche vereinfachen. Der Anbieter setzt auf Einfachheit, Transparenz und Servicequalität, wobei die Abwicklung auf Wunsch vollständig im Namen der Reiseunternehmen erfolgt. Die Markteinführung umfasst Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das Unternehmen nutzt innovative Technologien, um Prozesse zuverlässig zu gestalten, und kann auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Reise- und Mietwagenbranche zurückgreifen.

Partnerschaft mit Auto Europe

Zur Stärkung des Angebots kooperiert Seamless Car Rental mit Auto Europe. Reisebüros und VeranstalterInnen erhalten dadurch Zugang zu Premium-Autovermietungen in über 190 Ländern mit wettbewerbsfähigen All-inclusive-Preisen. Die Kooperation stellt sicher, dass Qualität, transparente Preise und ein einfacher Buchungsprozess gewährleistet sind.

Die Nutzung des Systems erfolgt entweder über das Online-Reservierungstool oder per API-Anbindung. Angebote lassen sich vergleichen, direkt weiterleiten und Reservierungen einfach verwalten. Alle Buchungen sind zentral einsehbar; Änderungen, Stornierungen, Rechnungen und Voucher können direkt abgerufen werden.

Leistungsmerkmale und Serviceversprechen

Seamless Car Rental bietet fünf zentrale Versprechen für ein nahtloses Mietwagenerlebnis:

Transparente Preise: All-inclusive-Tarife ohne versteckte Gebühren

ReiseanbieterInnen profitieren so von zusätzlichem Umsatzpotenzial und einem verbesserten Serviceangebot. Das System eignet sich sowohl für Tagesanmietungen als auch komplexe Rundreisen.

Weitere Informationen unter: www.seamlesscarrental.com