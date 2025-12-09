SiteMinder: Gen Z bevorzugt nachhaltige und smarte Reisen

Der aktuelle Report von SiteMinder verdeutlicht, dass Reisende im Alter von 18 bis 28 Jahren reiselustiger als der nationale Durchschnitt sind und Wert auf Nachhaltigkeit, Sinnhaftigkeit sowie innovative Buchungs- und Hoteldienstleistungen legen. Während 26% aller deutschen Befragten 2026 eine stärkere Reiselust erwarten, geben 52% der Gen Z an, häufiger verreisen zu wollen. 18% berichten von einer „deutlich stärkeren“ Motivation, neue Orte zu entdecken, 34% von einer „etwas stärkeren“.

Nachhaltigkeit als Buchungskriterium

Für viele junge Reisende sind Umweltbewusstsein und Sinnhaftigkeit zentrale Faktoren bei der Reiseplanung. 31% der Gen Z wünschen sich nachhaltige Funktionen in Hotels, etwa CO₂-neutrale Zimmer oder die Nachverfolgung des ökologischen Fußabdrucks. Im nationalen Durchschnitt liegt dieser Wert bei 17%.

Zudem sind 38% der Gen Z bereit, höhere Preise für Unterkünfte zu zahlen, wenn dies zur Reduzierung von Übertourismus beiträgt – acht Prozentpunkte über dem deutschen Durchschnitt. 18% erwarten Transparenz darüber, wie zusätzliche Mittel lokale Gemeinschaften unterstützen (Durchschnitt: 13%).

Technologienutzung bei Hotelaufenthalten

Die Generation Z in Deutschland ist offener für neue Technologien bei der Buchung und Nutzung von Hotels. 6% nutzen KI als Ausgangspunkt für die Unterkunftssuche, doppelt so viele wie im Durchschnitt aller deutschen Reisenden. Beim Buchen zeigen sich 9% der Gen Z zögerlich gegenüber KI-gestützten Angeboten, während dies bei allen Befragten 38% sind.

Zu den Vorteilen zählen die Erkennung gefälschter Angebote, Preiskontrollen und die Zusammenfassung von Hotelbewertungen. 46% befürworten kontaktloses Ein- und Auschecken, 29% interessieren sich für Wellness-Technologien wie Schlaftracking oder Luft- und Lichtsteuerung, 20% nutzen KI-Concierges für Empfehlungen und Buchungen.

Hintergrund zum Bericht

Der Changing Traveller Report 2026 von SiteMinder basiert auf einer Befragung von 12.000 Reisenden in 14 der weltweit größten Tourismusmärkte, darunter Deutschland, Australien, China, Frankreich, Indien, Spanien, Großbritannien und die USA. Die Studie wurde im August 2025 durchgeführt und umfasst 25 Fragen zu Reiseplänen und Hotelpräferenzen.

Weitere Informationen unter: www.siteminder.com/changing-traveller-report (red)