Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 49/50

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Rechtsextreme Proteste in Schweden:

Am morgigen Samstag, den 06.12., wird in der Gemeinde Salem südlich der schwedischen Hauptstadt Stockholm eine rechtsextreme Demonstration erwartet. Die Ortschaft war in den 2000er-Jahren wiederholt Schauplatz rechtsextremer Aufmärsche und gilt dadurch als sensibler Einsatzraum für die Polizei. Während der Veranstaltung werden viele Busverbindungen ausfallen; örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Kundgebungen und Demonstrationen in Griechenland:

Ebenfalls am Samstag wird in Griechenland an die Erschießung eines Jugendlichen während der Proteste im Athener Stadtteil Exarchia im Jahr 2008 erinnert. Der Jahrestag führt regelmäßig zu Protesten und Ausschreitungen, insbesondere im Zentrum der Hauptstadt Athen. Es ist mit erhöhtem Polizeiaufgebot und möglichen gewaltsamen Zusammenstößen zu rechnen.

Großdemonstration in Amritsar in Indien:

Für Sonntag, den 07.12., haben mehrere Gruppen zu einer Großdemonstration im nordindischen Amritsar aufgerufen. Die Region ist immer wieder Schauplatz politischer und religiöser Spannungen, weshalb Großkundgebungen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko darstellen können. Es ist mit massivem Polizeiaufgebot und potenziell gewaltsamen Zusammenstößen zu rechnen. Reisende sollten Vorsicht walten lassen und Menschenansammlungen meiden.

Wahlen zum Legislativrat in Hongkong:

Außerdem finden am Sonntag in Hongkong die Wahlen zum Legislativrat statt. Das Parlament gilt seit der Wahlrechtsreform 2021 als stark durch Peking geprägt, was im Vorfeld zu gesellschaftlichen Spannungen führen kann. Demonstrationen und politische Versammlungen sind möglich; die Behörden werden die Sicherheitsmaßnahmen verstärken.

Streiks bei Fähranbietern in Italien:

Zwischen Dienstag, dem 09.12., und Donnerstag, dem 11.12., sollen Beschäftigte der Fährgesellschaften Moby Lines und Tirrenia in Italien streiken. Die Unternehmen betreiben wichtige Verbindungen zwischen dem italienischen Festland und Inselregionen wie Sardinien und Sizilien. Im Falle von Streikmaßnahmen ist mit erheblichen Einschränkungen im Fährbetrieb zu rechnen; Ausfälle und Verspätungen sind wahrscheinlich.

Landesweiter Generalstreik in Portugal:

Für Donnerstag, den 11.12., hat der Gewerkschaftsbund CGTP in Portugal einen landesweiten Generalstreik angekündigt. Der Arbeitskampf richtet sich gegen geplante wirtschaftliche Sparmaßnahmen und betrifft vor allem Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Es ist mit Verkehrsbehinderungen, eingeschränkten öffentlichen Dienstleistungen und erhöhter Polizeipräsenz zu rechnen. Reisende sollten Demonstrationen und größere Ansammlungen meiden sowie Vorsicht walten lassen.