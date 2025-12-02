Austrian Airlines hat nach zehn Jahren Pause die Direktverbindung Wien – Dubai wieder aufgenommen. Der sogenannte „Dubai-Deal“ wird bis Ende März 2026 angeboten und umfasst fünf Flüge pro Woche, bedient mit der A320neo-Flotte. Die Verbindung richtet sich an preisbewusste Reisende und nutzt die verfügbaren Kapazitäten der Narrowbody-Jets im Winter optimal aus.

Feierliche Wiederaufnahme am Flughafen Wien

Am Gate G17 des Flughafen Wien wurde der Erstflug OS89 mit einem Ribbon Cutting gefeiert. Unter den Gästen waren VertreterInnen der Tourismus-Branche, Fach- und Reisemedien. Flughafen-Wien Vorstand Julian Jäger betonte die Bedeutung der Verbindung für den Standort: „Die Rückkehr der Dubai-Verbindung bestätigt die starke Nachfrage in den Nahen und Mittleren Osten und unterstreicht den Wachstumskurs unseres Home-Carriers.“ Austrian Airlines CEO Annette Mann ergänzte: „Der Mix ‚schlanker Flieger, schlanker Preis‘ zeigt bereits sehr zufriedenstellende Buchungsergebnisse.“

Komfort und Zusatzleistungen an Bord

Die rund fünfeinhalb Stunden lange Strecke wird mit der A320neo geflogen. Austrian Airlines setzt dabei auf ein angepasstes Wohlfühlpaket: Gäste aller Klassen erhalten kuschelige Decken und Pölster, spezielle „Dubai“-Amenity Kits inklusive Halterungen für Mobiltelefone, Dubai-Rätselhefte mit Gewinnspielen sowie Produkte der Austrian Melangerie, zu 85% aus Österreich. Das Pre-Order-Service ermöglicht zusätzlich eine Vorbestellung von Speisen mit 10% Rabatt.

Flugzeiten und Preise

Die Flüge OS89 starten jeweils Montag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag um 18:50 Uhr in Wien und erreichen Dubai um 03:25 Uhr Ortszeit. Der Rückflug OS90 hebt um 06:05 Uhr in Dubai ab und landet um 09:25 Uhr in Wien.

Die Preisgestaltung im Überblick:

Economy Light ab 314 EUR (inkl. 8 kg Handgepäck)

Economy Classic ab 374 EUR (inkl. 23 kg Aufgabegepäck)

European Business Class ab 699 EUR (inkl. Do&Co Catering, zwei Hand- und zwei Aufgabegepäckstücke, Mittelsitz frei)

