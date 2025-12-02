tip

alltours-Roadshow durch Österreich


Foto: alltours
alltours Roadshow 2025 in Wien
Foto: alltours
alltours Roadshow 2025 in Linz

Rund 200 Reisebüro-Agents folgten der Einladung zu den Infoabenden in Graz, Linz, Wien und Bregenz. Vorgestellt wurden die Programmneuheiten und Sommer-Highlights 2026.

alltours präsentierte kürzlichz in vier österreichischen Städten das Sommerprogramm 2026 im Rahmen einer Roadshow. In Graz, Linz, Wien und Bregenz nahmen insgesamt rund 200 Agents an den Abendveranstaltungen teil. Die Events boten ein abwechslungsreiches Programm, ergänzt durch ein Reisequiz mit attraktiven Preisen.

Sommerprogramm 2026 im Fokus

Im Zentrum standen die aktuellen Jahresprogramme für 2025/26. Besonders die Sommer-Highlights 2026 erhielten große Aufmerksamkeit. Die Agents erhielten wertvolle Verkaufsargumente und exklusive Insidertipps für ihre KundInnen. Die Inhalte wurden interaktiv im Quizformat vermittelt, was für eine hohe Beteiligung und dynamische Atmosphäre sorgte.

Partner und Reisemesse

Ergänzt wurde das Programm durch eine Reisemesse, auf der sich Partner aus Luftfahrt, Hotellerie und Tourismus präsentierten. Darunter waren Condor, die Flughäfen Friedrichshafen und Graz, die Malta Tourism Authority sowie Hotels und Hotelketten wie Creta Maris Resort, Furaveri Maldives, Zafiro, Limak, MarBella, Maxeria Blue Didyma und die Vantarakis Hotel Collection. Die Präsentationen ermöglichten den Agents direkten Austausch und aktuelle Informationen zu neuen Angeboten. (Red) 

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



