Alexandra Hailzl ist neue Vorständin der Europäischen Reiseversicherung

Mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 hat der Aufsichtsrat der Europäischen Reiseversicherung AG Alexandra Hailzl zur Vorständin bestellt. Die Bestellung erfolgt kurz nach ihrer Ernennung zur Geschäftsführerin der Europ Assistance Österreich.

Hailzl ist Juristin und verfügt über langjährige Erfahrung in der Führung von HR-Bereichen sowie in Transformations- und Organisationsentwicklungsprozessen. Seit ihrem Eintritt in die Europ Assistance war sie als Director Human Resources und Mitglied der Geschäftsleitung tätig.

Schnittstelle zwischen beiden Unternehmen

In ihrer neuen Funktion übernimmt Hailzl eine Rolle an der Schnittstelle zwischen Europ Assistance und der Europäischen Reiseversicherung. Beide Unternehmen arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen, und ihre Bestellung ergänzt diese bestehende Kooperation. Laut Unternehmensangaben stärkt die Personalentscheidung die Zusammenarbeit innerhalb der Generali Group. In den veröffentlichten Statements betonen sowohl VertreterInnen der Gruppe als auch Hailzl selbst die Fortführung der gemeinsamen Entwicklung und die enge Abstimmung innerhalb der bestehenden Führungsstrukturen. (Red)