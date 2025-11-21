Eurotours & Ruefa starten mit neuen Katalogen ins Reisejahr 2026

Im Rahmen einer Roadshow in Salzburg, Linz, Wien und Graz haben Eurotours, Ruefa Kultur- & Studienreisen, Ruefa Sportreisen und Ruefa Tailor Made das Reisejahr 2026 offiziell eingeläutet. Unter dem gemeinsamen Motto „Gemeinsam ins Reisejahr 2026“ wurden TouristikerInnen, Reisebüros und PartnerInnen über Neuheiten, Trends und die drei neuen Eurotours-Kataloge informiert. Neben klassischem Programm, neuen Rundreisen und exklusiven Kreuzfahrten standen auch individuell gestaltete Gruppen- und Fernreisen im Fokus. Ergänzend präsentierte Ruefa die aktuellen Kultur- und Studienreisen 2026.

Neue Programme und Highlights

Im Mittelpunkt standen die drei neuen Eurotours-Kataloge „Reisejahr 2026“, „Kreuzfahrten 2026“ und „Gruppe OnTour“. Der Hauptkatalog bietet auf 80 Seiten eine breite Auswahl an Europa- und Fernreisen – darunter neue Charterflüge ab Wien an die Ostseeküste, ein erweitertes Fly-&-Drive-Angebot sowie Menorca als neue Destination. Auch Portugal, Montenegro, Albanien und der Westpeloponnes zählen zu den Empfehlungen der Saison. Fernreisende finden u.a. Rundreisen nach Tansania und Sansibar, Sri Lanka, Vietnam oder Südafrika.

Der Kreuzfahrtkatalog bündelt Routen von AIDA, MSC, Costa, Silversea, Oceania Cruises, Hurtigruten, Ponant, Nicko Cruises und Princess Cruises – von Nordland- und Ostseerouten über Karibik- und Mittelmeerreisen bis zu Expeditionen nach Alaska, Japan oder in die Antarktis. Für Vereine, Betriebe und Gruppen bietet „Gruppe OnTour“ maßgeschneiderte Reisen in Österreich, die Nachbarländer oder zu Städteflügen und Incentives. Die Programme werden von den Eurotours-ExpertInnen individuell geplant und betreut.

Alle neuen Kataloge sind HIER online als Blätterkatalog verfügbar. (red)