tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Eurotours & Ruefa starten mit neuen Katalogen ins Reisejahr 2026


Die PartnerInnen beim Wien-Stopp der Roadshow
Eurotours und Ruefa präsentierten auf einer viertägigen Roadshow ihre neuen Programme für 2026 – mit frischen Katalogen, neuen Destinationen und starken Angeboten für Gruppen-, Kultur- und Kreuzfahrtreisen.

Im Rahmen einer Roadshow in Salzburg, Linz, Wien und Graz haben Eurotours, Ruefa Kultur- & Studienreisen, Ruefa Sportreisen und Ruefa Tailor Made das Reisejahr 2026 offiziell eingeläutet. Unter dem gemeinsamen Motto „Gemeinsam ins Reisejahr 2026“ wurden TouristikerInnen, Reisebüros und PartnerInnen über Neuheiten, Trends und die drei neuen Eurotours-Kataloge informiert. Neben klassischem Programm, neuen Rundreisen und exklusiven Kreuzfahrten standen auch individuell gestaltete Gruppen- und Fernreisen im Fokus. Ergänzend präsentierte Ruefa die aktuellen Kultur- und Studienreisen 2026.

Neue Programme und Highlights

Im Mittelpunkt standen die drei neuen Eurotours-Kataloge „Reisejahr 2026“, „Kreuzfahrten 2026“ und „Gruppe OnTour“. Der Hauptkatalog bietet auf 80 Seiten eine breite Auswahl an Europa- und Fernreisen – darunter neue Charterflüge ab Wien an die Ostseeküste, ein erweitertes Fly-&-Drive-Angebot sowie Menorca als neue Destination. Auch Portugal, Montenegro, Albanien und der Westpeloponnes zählen zu den Empfehlungen der Saison. Fernreisende finden u.a. Rundreisen nach Tansania und Sansibar, Sri Lanka, Vietnam oder Südafrika.

Der Kreuzfahrtkatalog bündelt Routen von AIDA, MSC, Costa, Silversea, Oceania Cruises, Hurtigruten, Ponant, Nicko Cruises und Princess Cruises – von Nordland- und Ostseerouten über Karibik- und Mittelmeerreisen bis zu Expeditionen nach Alaska, Japan oder in die Antarktis. Für Vereine, Betriebe und Gruppen bietet „Gruppe OnTour“ maßgeschneiderte Reisen in Österreich, die Nachbarländer oder zu Städteflügen und Incentives. Die Programme werden von den Eurotours-ExpertInnen individuell geplant und betreut.

Alle neuen Kataloge sind HIER online als Blätterkatalog verfügbar. (red)

  eurotours, ruefa, roadshow, kataloge, katalog 2026, reisejahr 2026, programm 2026, veranstalter, reisebüro, agents

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
21 November 2025

11:55
Start des Entry/Exit-Systems am Flughafen Innsbruck
11:35
Austrian Airlines startet Black Friday-Aktion "Blind Booking"
10:52
Coral Travel präsentiert erweitertes Fernreiseportfolio für 2026
10:12
Eurotours & Ruefa starten mit neuen Katalogen ins Reisejahr 2026
09:56
KM Malta Airlines führt neues Tool zur Gepäckverfolgung ein
09:39
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 47/48

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.