Ruefa startet Frühbucher-Kampagne für Sommer 2026

Der österreichische Veranstalter hat den Startschuss für die Frühbucher-Kampagne „Traumurlaub bis ins kleinste Detail“ gegeben. Im Mittelpunkt stehen individuelle Reisegestaltungen und Preisvorteile durch frühes Buchen. KundInnen erhalten Rabatte bis zu 40% und können aus einer breiten Auswahl an Hotels, Flügen und unterschiedlichen Urlaubskonzepten wählen. Jede Reise wird bei Ruefa maßgeschneidert geplant und auf persönliche Bedürfnisse sowie das zur Verfügung stehende Budget abgestimmt.

Breites Angebot an Reisezielen

Für den Sommer 2026 zählen Griechenland, Türkei, Spanien, Italien und Ägypten zu den stärksten Destinationen. Neu im Sortiment ist Menorca, eine Baleareninsel mit naturbelassenen Buchten und einem familienfreundlichen Angebot. Die Ostsee bleibt als Charter-Ziel fix vertreten und bietet neue Hotels sowie Programme für Wander-, Rad- und Hausbootreisen. Kreuzfahrtgäste können mit der AIDA Diva ab Warnemünde verschiedene Routen nach Südnorwegen, ins Baltikum und zu Ostsee-Metropolen wählen.

Insgesamt reicht das Angebot von Familienurlauben über Erlebnis- und Fernreisen bis hin zu Kreuzfahrten. Alle Reisen werden individuell zusammengestellt, um einen stimmigen und passenden Reiseablauf sicherzustellen.

Beratung & digitale Services

Außerdem teilt Ruefa in der Aussendung zur Frühbucher-Kampagne mit seine Beratungsleistungen weiter auszubauen – sowohl in den Reisestores als auch online. KundInnen können Termine digital buchen, Videoberatung nutzen oder über Tools wie das „Ruefa Urlaubsmatch“ passende Vorschläge erhalten. Ziel ist eine flexible, effiziente und gleichzeitig persönliche Reiseplanung. Die Frühbucher-Kampagne läuft von 3. November 2025 bis 1. März 2026. Alle Angebote sind online unter www.ruefa.at/sommer verfügbar.

Details zum Kampagnenkonzept

Umgesetzt wurde die Kampagne von der Agentur Rosebud. Das visuelle Konzept zeigt eine Werkstatt, in der Urlaubsmomente gestaltet werden – eine Darstellung des kreativen und detailorientierten Planungsprozesses der Ruefa ReiseexpertInnen. Die Motive wurden mithilfe von KI, Fotografie und Retusche entwickelt und werden während des gesamten Kampagnenzeitraums crossmedial ausgespielt. (red)