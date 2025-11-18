| news | veranstalter » reisebuero
Ruefa startet Frühbucher-Kampagne für Sommer 2026
Ruefa eröffnet die Frühbucher-Saison für Sommer 2026 und bietet Rabatte bis zu 40% sowie eine breite Auswahl an Reisemöglichkeiten. Alle Angebote sind ab sofort verfügbar.
Der österreichische Veranstalter hat den Startschuss für die Frühbucher-Kampagne „Traumurlaub bis ins kleinste Detail“ gegeben. Im Mittelpunkt stehen individuelle Reisegestaltungen und Preisvorteile durch frühes Buchen. KundInnen erhalten Rabatte bis zu 40% und können aus einer breiten Auswahl an Hotels, Flügen und unterschiedlichen Urlaubskonzepten wählen. Jede Reise wird bei Ruefa maßgeschneidert geplant und auf persönliche Bedürfnisse sowie das zur Verfügung stehende Budget abgestimmt.
Breites Angebot an Reisezielen
Für den Sommer 2026 zählen Griechenland, Türkei, Spanien, Italien und Ägypten zu den stärksten Destinationen. Neu im Sortiment ist Menorca, eine Baleareninsel mit naturbelassenen Buchten und einem familienfreundlichen Angebot. Die Ostsee bleibt als Charter-Ziel fix vertreten und bietet neue Hotels sowie Programme für Wander-, Rad- und Hausbootreisen. Kreuzfahrtgäste können mit der AIDA Diva ab Warnemünde verschiedene Routen nach Südnorwegen, ins Baltikum und zu Ostsee-Metropolen wählen.
Insgesamt reicht das Angebot von Familienurlauben über Erlebnis- und Fernreisen bis hin zu Kreuzfahrten. Alle Reisen werden individuell zusammengestellt, um einen stimmigen und passenden Reiseablauf sicherzustellen.
Beratung & digitale Services
Außerdem teilt Ruefa in der Aussendung zur Frühbucher-Kampagne mit seine Beratungsleistungen weiter auszubauen – sowohl in den Reisestores als auch online. KundInnen können Termine digital buchen, Videoberatung nutzen oder über Tools wie das „Ruefa Urlaubsmatch“ passende Vorschläge erhalten. Ziel ist eine flexible, effiziente und gleichzeitig persönliche Reiseplanung. Die Frühbucher-Kampagne läuft von 3. November 2025 bis 1. März 2026. Alle Angebote sind online unter www.ruefa.at/sommer verfügbar.
Details zum Kampagnenkonzept
Umgesetzt wurde die Kampagne von der Agentur Rosebud. Das visuelle Konzept zeigt eine Werkstatt, in der Urlaubsmomente gestaltet werden – eine Darstellung des kreativen und detailorientierten Planungsprozesses der Ruefa ReiseexpertInnen. Die Motive wurden mithilfe von KI, Fotografie und Retusche entwickelt und werden während des gesamten Kampagnenzeitraums crossmedial ausgespielt. (red)
ruefa, frühbucher, sommer 2026, sommerulaub, buchungsstart, buchbar, freigabe, frühbucher-rabatt, buchungsvorteil
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
18 November 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Dertour Austria: Kuoni Filialleiter-Tagung auf Mauritius
In Zusammenarbeit mit Dertour Austria...
-
PEP-Tarife von NCL - Stand 14. November 2025
Die Reederei Norwegian Cruise Line...
-
Hauser Exkursionen präsentiert Magalog 2026
Der neue Magalog 2026 von...
-
TUI Hautnah Events in Villach und Fohnsdorf
Agents informierten sich an zwei...
-
Lernidee bietet drei Webinare im November
Im Rahmen des KNOVVEMBER 2025...