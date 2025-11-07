| news | veranstalter
Black November bei Dertour Austria
Dertour Austria verlängert den Black Friday zum Black November: Einen ganzen Monat lang warten Reiseangebote mit bis zu 50% Rabatt.
Dertour Austria bietet im Rahmen des Black Friday 2025 erstmals einen Black November mit Rabatten von bis zu 50% auf zahlreiche Urlaubsangebote weltweit. Die Aktion läuft vom 1. November bis 2. Dezember 2025 und richtet sich an FrühbucherInnen ebenso wie an Kurzentschlossene.
Black Deals rund um den Globus
Unter den Aktionsangeboten finden sich zahlreiche Reiseziele rund um den Globus – darunter Ägypten, die Türkei, Griechenland, die Malediven und viele weitere Urlaubsregionen. Dertour Austria bewirbt die Deals als Gelegenheit, Traumreisen zu besonders attraktiven Konditionen zu buchen.
Preisbeispiele:
- Sentido Lycus Beach, Türkische Riviera – 4-Sterne-Hotel, Doppelzimmer Landblick, All Inclusive, bei 2er-Belegung, Flug ab/bis Wien: ab 489 EUR
- Calimera Blend Paradise, Hurghada (Ägypten) – 4-Sterne+-Hotel, Doppelzimmer Superior Gartenblick, All Inclusive, bei 2er-Belegung, Flug ab/bis Wien: ab 587 EUR
Preis- und Rabattänderungen vorbehalten. (red)
