tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Einladung zur Sommer-Roadshow von schauinsland-reisen


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Gleich sieben Mal macht schauinsland-reisen Anfang 2026 in Österreich Halt, um Agents die Highlights des kommenden Sommerprogramms zu präsentieren.

Vom 19. bis 29. Jänner lädt der Veranstalter ReisebüropartnerInnen zu seinen Sommer-Roadshows ein. In Hohenems, Hall, Salzburg, Velden, Graz, Wien und Linz erwarten die Teilnehmenden abwechslungsreiche Abende mit Einblicken ins neue Programm, Verkaufstipps, persönlichem Austausch und kulinarischen Genüssen in angenehmer Atmosphäre.

Persönlicher Austausch im Mittelpunkt 

Unter dem Motto "Sonnenseiten" präsentiert schauinsland-reisen zusammen mit PartnerInnen aus dem Hotellerie-Bereich das Sommerprogramm 2026. Neben aktuellen Informationen und Verkaufstipps stehen vor allem Begegnungen im Vordergrund – sowohl mit dem Team von schauinsland-reisen als auch unter den Teilnehmenden selbst.

„Für mich sind die Termine weit mehr als reine Infoabende“, sagt Katharina Larch, Key Account-Managerin im Vertriebsteam Österreich bei schauinsland-reisen. „Sie schaffen eine besondere Plattform für persönlichen Austausch und neue Ideen fernab des hektischen Alltagsgeschäfts. Gerade diese Mischung aus fachlichem Input und Begegnungen auf Augenhöhe macht den besonderen Reiz der Roadshows aus.“

Termine im Überblick
  • Hohenems - 19.01.2026, 
  • Hall - 20.01.2026
  • Salzburg - 21.01.2026
  • Velden - 26.01.2026
  • Graz - 27.01.2026, 
  • Wien - 28.01.2026
  • Linz - 29.01.2026

Anmeldung ab sofort unter: slr-info.de/roadshow-sommer-2026-at (red) 

  einladung, roadshow, schauinsland, schauinsland-reisen, agents, reisebüromitarbeiter, sommer-roadshow, termin, kalender, terminkalender

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
7 November 2025

12:07
Explora Journeys mit neuer Website und Markenauftritt
10:21
Black November bei Dertour Austria
10:07
Save the Date – ÖRV Frühjahrskongress im April 2026
09:49
Oceania Cruises kreuzt im Winter 2027/28 erstmals im Mittelmeer

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.