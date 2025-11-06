Einladung zur Sommer-Roadshow von schauinsland-reisen

Vom 19. bis 29. Jänner lädt der Veranstalter ReisebüropartnerInnen zu seinen Sommer-Roadshows ein. In Hohenems, Hall, Salzburg, Velden, Graz, Wien und Linz erwarten die Teilnehmenden abwechslungsreiche Abende mit Einblicken ins neue Programm, Verkaufstipps, persönlichem Austausch und kulinarischen Genüssen in angenehmer Atmosphäre.

Persönlicher Austausch im Mittelpunkt

Unter dem Motto "Sonnenseiten" präsentiert schauinsland-reisen zusammen mit PartnerInnen aus dem Hotellerie-Bereich das Sommerprogramm 2026. Neben aktuellen Informationen und Verkaufstipps stehen vor allem Begegnungen im Vordergrund – sowohl mit dem Team von schauinsland-reisen als auch unter den Teilnehmenden selbst.

„Für mich sind die Termine weit mehr als reine Infoabende“, sagt Katharina Larch, Key Account-Managerin im Vertriebsteam Österreich bei schauinsland-reisen. „Sie schaffen eine besondere Plattform für persönlichen Austausch und neue Ideen fernab des hektischen Alltagsgeschäfts. Gerade diese Mischung aus fachlichem Input und Begegnungen auf Augenhöhe macht den besonderen Reiz der Roadshows aus.“

Termine im Überblick

Hohenems - 19.01.2026,

- 19.01.2026, Hall - 20.01. 20 26

- 20.01. Salzburg - 21.01. 20 26

- 21.01. Velden - 26.01. 20 26

- 26.01. Graz - 27.01. 20 26,

- 27.01. Wien - 28.01. 20 26



- 28.01. Linz - 29.01. 20 26

Anmeldung ab sofort unter: slr-info.de/roadshow-sommer-2026-at (red)