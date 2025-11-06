| news | destination
VAE investieren 6 Mrd. USD in Afrikas Tourismuswirtschaft
Die VAE planen umfangreiche Investitionen in Afrikas Tourismuswirtschaft mit dem Ziel, Wachstum und Kooperation zu fördern.
Auf dem UAE Africa Tourism Investment Summit 2025 in Dubai gaben die VAE bekannt, rund 6 Mrd. USD in Afrikas Tourismuswirtschaft zu investieren. Laut dem Ministerium für Wirtschaft und Tourismus der VAE soll das Vorhaben etwa 70.000 neue Arbeitsplätze auf dem Kontinent schaffen.
Die Veranstaltung fand unter der Schirmherrschaft von Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE sowie Herrscher von Dubai, statt. Organisiert wurde das Summit vom Ministerium für Wirtschaft und Tourismus der VAE in Partnerschaft mit The Bench im Rahmen des Future Hospitality Summit (FHS) World 2025.
Ministerrunde und Investitions-Roadmap
Am Rande der Veranstaltung leitete S.E. Abdulla bin Touq Al Marri, Minister für Wirtschaft und Tourismus der VAE, eine Ministerrunde mit VertreterInnen aus über 20 afrikanischen Staaten. Das Treffen endete mit einer gemeinsamen Erklärung zur Förderung der Zusammenarbeit in verschiedenen Tourismussektoren.
Die neue Investitions-Roadmap umfasst Projekte in den Bereichen Luftfahrt, Logistik, Infrastruktur und Digitalisierung. Ziel ist der Ausbau der Tourismusinfrastruktur, die Verbesserung der Luftverbindungen sowie die Förderung eines grünen und inklusiven Wachstums durch Partnerschaften und Unterstützung von KMU.
Ausblick auf FHS Africa 2026
Nach dem Gipfel in Dubai richtet sich der Fokus auf den Future Hospitality Summit Africa (FHS Africa) im kommenden Jahr. Das Forum bringt BranchenvertreterInnen, politische EntscheidungsträgerInnen und InvestorInnen zusammen, um neue Partnerschaften zu fördern und Investitionsprojekte voranzutreiben. „FHS Africa wird eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Investitionsplans und der Entwicklung nachhaltiger Tourismusprojekte spielen“, erklärte Roy Bannister, Leiter der strategischen Partnerschaften für Afrika bei The Bench. (red)
