MSC Cruises startet die Wave Season 2025/26


MSC Poesia
Zur Hauptbuchungssaison bietet die Reederei Preisvorteile und stark reduzierte Getränkepakete für Reisen in beliebten Kreuzfahrtregionen.

Mit Beginn der sogenannten Wave Season von November bis Ende Jänner startet MSC Cruises in die Hauptbuchungszeit 2025/26. KundInnen profitieren in diesem Zeitraum von besonders günstigen Konditionen, gesicherten Kabinen- und Flugkontingenten sowie planbaren Reiseterminen in den Ferien.

Erstmals bietet die Reederei Kreuzfahrten mit PREMIUM-Getränkepaket zum Sonderpreis von 35 EUR p. P./Nacht an – ein Angebot, das nur bei gleichzeitiger Buchung mit der Kreuzfahrt gilt. Alternativ kann auch das Easy-Getränkepaket zu einem reduzierten Preis hinzugebucht werden.

Früh buchen lohnt sich

FrühbucherInnen sichern sich nicht nur die beste Kabinenauswahl – etwa Balkonkabinen und Suiten im MSC Yacht Club –, sondern auch günstige Flugpreise und feste Reisetermine in Ferienzeiten. Zudem sind beliebte Landausflüge und Familienkabinen frühzeitig verfügbar.

Beispielrouten & Reisepreise:
  • Nordeuropa mit der MSC Preziosa ab/bis Hamburg 
    11 Nächte, u. a. zum Nordkap inkl. Premium-Getränkepaket ab 2.014 EUR p. P. / ohne Getränke ab 1.629 EUR p. P.
  • Westliches Mittelmeer mit der MSC World Europa ab/bis Barcelona 
    7 Nächte inkl. Premium-Getränkepaket ab 1.384 EUR p. P. / Cruise Only ab 1.139 EUR p. P.
  • Alaska mit der MSC Poesia ab/bis Seattle 
    7 Nächte inkl. Premium-Getränkepaket ab 985 EUR p. P. / Cruise Only ab 740 EUR p. P.

Buchungszeitraum und Konditionen:
Die Sonderpreise für EASY- und PREMIUM-Getränkepakete gelten ausschließlich bei gleichzeitiger Buchung der Kreuzfahrt im Zeitraum 1. November 2025 bis 31. Jänner 2026. Alle Preise variieren je nach Abfahrt, Kategorie und Verfügbarkeit; die Hotel-Servicegebühr ist im Gesamtreisepreis inkludiert.

Weitere Informationen unter: www.msccruises.at (red)

