MSC Cruises startet die Wave Season 2025/26

Mit Beginn der sogenannten Wave Season von November bis Ende Jänner startet MSC Cruises in die Hauptbuchungszeit 2025/26. KundInnen profitieren in diesem Zeitraum von besonders günstigen Konditionen, gesicherten Kabinen- und Flugkontingenten sowie planbaren Reiseterminen in den Ferien.

Erstmals bietet die Reederei Kreuzfahrten mit PREMIUM-Getränkepaket zum Sonderpreis von 35 EUR p. P./Nacht an – ein Angebot, das nur bei gleichzeitiger Buchung mit der Kreuzfahrt gilt. Alternativ kann auch das Easy-Getränkepaket zu einem reduzierten Preis hinzugebucht werden.

Früh buchen lohnt sich

FrühbucherInnen sichern sich nicht nur die beste Kabinenauswahl – etwa Balkonkabinen und Suiten im MSC Yacht Club –, sondern auch günstige Flugpreise und feste Reisetermine in Ferienzeiten. Zudem sind beliebte Landausflüge und Familienkabinen frühzeitig verfügbar.

Beispielrouten & Reisepreise:

Nordeuropa mit der MSC Preziosa ab/bis Hamburg

11 Nächte, u. a. zum Nordkap inkl. Premium-Getränkepaket ab 2.014 EUR p. P. / ohne Getränke ab 1.629 EUR p. P.

Westliches Mittelmeer mit der MSC World Europa ab/bis Barcelona

7 Nächte inkl. Premium-Getränkepaket ab 1.384 EUR p. P. / Cruise Only ab 1.139 EUR p. P.

Alaska mit der MSC Poesia ab/bis Seattle

7 Nächte inkl. Premium-Getränkepaket ab 985 EUR p. P. / Cruise Only ab 740 EUR p. P.

Buchungszeitraum und Konditionen:

Die Sonderpreise für EASY- und PREMIUM-Getränkepakete gelten ausschließlich bei gleichzeitiger Buchung der Kreuzfahrt im Zeitraum 1. November 2025 bis 31. Jänner 2026. Alle Preise variieren je nach Abfahrt, Kategorie und Verfügbarkeit; die Hotel-Servicegebühr ist im Gesamtreisepreis inkludiert.

Weitere Informationen unter: www.msccruises.at (red)