Jamaika plant Tourismus-Neustart bis 15. Dezember 2025
Nach Hurrikan Melissa hat Jamaikas Tourismusministerium eine umfassende Wiederaufbaustrategie gestartet, um den Tourismussektor bis Mitte Dezember vollständig zu revitalisieren.
Nach den Auswirkungen des Hurrikans Melissa hat der jamaikanische Tourismusminister Hon. Edmund Bartlett das Ziel gesetzt, den Tourismussektor des Landes bis 15. Dezember 2025 vollständig wieder in Betrieb zu nehmen. Zur Umsetzung wurden eine Hurricane Melissa Recovery Task Force sowie ein ergänzendes "Tourism Resilience Coordination Committee" („Tourism Cares“) eingesetzt. Beide Gremien sollen öffentliche und private Maßnahmen koordinieren und den Wiederaufbau beschleunigen.
„Wir bündeln Marketing, Kommunikation, Infrastrukturreparaturen und logistische Unterstützung hinter einem gemeinsamen Ziel: den vollständigen Neustart der Branche bis Dezember“, erklärte Bartlett. Fortschritte sollen regelmäßig veröffentlicht werden, um Beschäftigten, PartnerInnen und Gästen Planungssicherheit zu geben.
Aufgaben und Schwerpunkte
Die Recovery Task Force, geleitet von John Byles (Chukka Caribbean Adventures), koordiniert die Wiederinbetriebnahme zentraler touristischer Einrichtungen wie Resorts, Flughäfen, Häfen und Attraktionen. Ziel ist es, Reparaturen zu beschleunigen und Servicequalität sowie Sicherheitsstandards wiederherzustellen.
Das Komitee „Tourism Cares“, unter Vorsitz von Jessica Shannon (Sandals Resorts International), organisiert Hilfsmaßnahmen und Spendenaktionen innerhalb der Branche. Es unterstützt Beschäftigte, kleine und mittlere Betriebe (MSMEs) sowie lokale Gemeinschaften in Abstimmung mit dem Office of Disaster Preparedness and Emergency Management (ODPEM) über die Plattform supportjamaica.gov.jm.
Zusammenarbeit und Ausblick
Beide Gremien arbeiten eng mit dem Global Tourism Resilience and Crisis Management Centre (GTRCMC) zusammen, um Erfahrungen aus früheren Krisen – darunter die erfolgreiche Erholung nach der COVID-19-Pandemie – in die aktuelle Planung einzubeziehen.
„Die Stärke des Tourismus liegt in seinen Menschen und Partnerschaften“, betonte Minister Bartlett. „Die Geschwindigkeit und Koordination unserer Maßnahmen zeigen die Widerstandskraft der Branche und unser Engagement für einen empathischen und innovativen Wiederaufbau.“ (Red)
