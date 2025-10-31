Bentour Reisen verlängert Quick-Transfer bis Jahresende

Bentour Reisen gibt die Verlängerung seines 1-Stopp-Quick-Transfers bekannt. Das exklusive Transfer-Upgrade bleibt demnach für alle Pauschalreisen, die bis zum 31. Dezember 2025 gebucht werden, weiterhin kostenfrei inkludiert. Gültig ist das Angebot für Reisen mit Abflügen bis einschließlich 31. Oktober 2026.

Der Quick-Transfer, Anfang 2024 eingeführt, reduziert die Transferzeit zwischen Flughafen und Hotel erheblich: Wie der Namen des Transfers verrät, gibt es auf jeder Strecke maximal einen Zwischenstopp. Damit profitieren Reisende von verkürzten Fahrzeiten und geringeren Wartezeiten nach der Ankunft. Auch für VertriebspartnerInnen ist das Angebot ein starkes Verkaufsargument: Der Quick-Transfer lässt sich leicht kommunizieren, steigert den Reisekomfort und bietet einen klaren Mehrwert – insbesondere für Familien, KurzurlauberInnen und Gäste mit längeren Anreisen.

Mehr Komfort und Planungssicherheit

„Unser Quick-Transfer ist seit seiner Einführung ein echtes Erfolgsmodell“, erklärt Deniz Ugur, CEO von Bentour Reisen. „Wir hören von unseren Gästen immer wieder, wie sehr sie es schätzen, schnell und bequem im Hotel anzukommen. Deshalb war für uns klar, dass wir dieses Angebot verlängern. Mit der neuen Laufzeit bis Ende 2025 schaffen wir zusätzliche Planungssicherheit – sowohl für unsere Gäste als auch für unsere Partner im Reisevertrieb.“

Der Quick-Transfer gilt für alle Bentour-Pauschalreisen mit Zielflughafen Antalya oder Hurghada und ist automatisch im Reisepreis enthalten. Für Gäste, die besonderen Komfort wünschen, stehen weiterhin Privat- und VIP-Transfers als Zusatzoptionen zur Verfügung. (red)