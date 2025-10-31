tip

Beachcomber stellt neuen Wellness-Kalender 2025/26 vor


Trou aux Biches Beachcomber
Von Dezember 2025 bis März 2026 lädt Beachcomber Resorts & Hotels internationale ExpertInnen ein, um Gästen exklusive Retreats und Workshops rund um Achtsamkeit, Bewegung und Entspannung zu bieten.

Zum Start der Wintersaison präsentiert Beachcomber Resorts & Hotels den neuen Wellness-Kalender für die Monate Dezember 2025 bis März 2026. Unter dem Motto des Spa-Konzepts „The Art of Wellness“ vereint die mauritische Hotelgruppe Programme, die Körper, Geist und Seele in Einklang bringen. Gäste der Häuser Dinarobin Beachcomber, Paradis Beachcomber und Trou aux Biches Beachcomber erwartet ein vielfältiges Angebot mit internationalen SpezialistInnen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Mauritius.

Das Programm umfasst individuell abgestimmte Behandlungen, Yoga- und Achtsamkeitseinheiten, Ernährungsberatung sowie Klangtherapie – alles eingebettet in die ruhige Naturkulisse der mauritischen Resorts. Ziel ist es, nachhaltige Erholung zu fördern und neue Wege zu ganzheitlichem Wohlbefinden aufzuzeigen.

Jeden Monat ein neues Programm

Im Dezember eröffnet Lymféa aus Frankreich den Wellness-Kalender im Dinarobin Beachcomber (10.–17.12.2025). Ihre Retreat-Woche widmet sich dem Thema Loslassen durch Klangheilung, Trommeltherapie und Familienaufstellungen.

Im Jänner folgt Laure Dary (11.–17.1.2026, Paradis Beachcomber), Gründerin von Maison Of(f) Wellness, mit einer Kombination aus Pilates, Yoga, Barre und Tanztechniken zur Förderung von Körperbewusstsein und Vitalität.

Im Februar gestaltet Agnieszka Koziarska Martinache (1.–8.2.2026, Dinarobin Beachcomber) ein Programm rund um Aerial Yoga und Meditation. Zeitgleich sorgt Sarasvati Mallac, mauritische Klangkünstlerin und Mitglied der Band Patyatann, mit Klangreisen und Musikworkshops für meditative Momente in Dinarobin und Paradis Beachcomber.

Im März folgt Ania Tippkemper aus Deutschland (9.–14.3.2026, Trou aux Biches Beachcomber). Die Kölner Yogatrainerin kombiniert dynamische Vinyasa-Flows mit Atemübungen und Meditation. Den Abschluss bildet Ellie Downie aus Großbritannien (3.–7.4.2026, Paradis Beachcomber), ehemalige Olympia-Turnerin und Entwicklerin des Fitnesskonzepts Strength, Length & Tone.

Kostenlose Teilnahme und nachhaltiges Spa-Konzept

Die Teilnahme an den Sessions ist für Hotelgäste kostenlos. Grundlage aller Angebote ist das Spa-Konzept von Beachcomber, das auf natürlichen, Ecocert-zertifizierten Produkten sowie traditionellen Heilmethoden basiert. Ergänzend bieten die Resorts regelmäßig Workshops zu Meditation, Klangbädern und intuitiver Bewegung an. Damit setzt Beachcomber seine Philosophie fort, Wellness als Kunst des bewussten Lebens zu verstehen – mit Erlebnissen, die über den Aufenthalt hinauswirken und nachhaltige Impulse für Balance und Selbstfürsorge schaffen.

Weitere Informationen unter: www.beachcomber.com (red)

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



