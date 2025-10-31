New Technologies Summit 2025 am Flughafen Wien

Unter dem Motto „Zukunft erleben, Innovation gestalten“ widmet sich die zweitägige Konferenz den aktuellen Entwicklungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, autonome Systeme, Virtual und Augmented Reality sowie Robotik. Ziel der Veranstaltung ist der praxisnahe Austausch zwischen Wirtschaft, Forschung, Politik und Start-ups.

Zu den teilnehmenden Unternehmen und Institutionen zählen unter anderem IBM, EY, ÖBB, Asfinag, Wiener Stadtwerke, AIT, Österreichische Post, ORF, Plug and Play, Thinkers Garden, Artivive, WU Executive Academy, Grassfish, useai.community, Woman in AI, Austrian Standards, WKO, AWS Connect, Kuratorium für Verkehrssicherheit, SAAM, Iteratec und Technopark Zürich. Die Eröffnung übernehmen Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll und Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Impulse für digitale Transformation

„Der New Technologies Summit bringt die klügsten Köpfe zusammen, die zeigen, wie Technologie unseren Alltag einfacher, sicherer und nachhaltiger machen kann“, erklärte Staatssekretär Alexander Pröll im Vorfeld der Veranstaltung.

Auch Christoph Schmidt, Geschäftsführer des Vienna Airport Conference & Innovation Center, unterstrich die Bedeutung des Austauschs: „Mit dem New Technologies Summit 2025 schaffen wir eine Plattform, auf der Wissen geteilt, Trends diskutiert und ExpertInnen, InnovatorInnen sowie Unternehmen miteinander vernetzt werden.“

Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, betonte den Innovationsanspruch des Standorts: „Innovation ist am Flughafen Wien gelebte Realität – von digitalen Passagierprozessen bis zu automatisierten Abläufen und nachhaltigen Technologien. Der Summit ist ein wichtiger Impuls, um neue Trends frühzeitig zu erkennen und Weiterentwicklung konsequent voranzutreiben.“

Themen und Inhalte im Überblick

Das Programm umfasst Keynotes, Podiumsdiskussionen, interaktive Workshops und Networking-Möglichkeiten. Teilnehmende erhalten Einblicke in aktuelle Forschungs- und Praxisprojekte rund um Künstliche Intelligenz, Robotik, virtuelle Welten und digitale Transformation. Der Summit bietet die Gelegenheit, neue Ideen kennenzulernen, Strategien zu diskutieren und potenzielle Partnerschaften zu entwickeln.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.viennaairport.com/new-technologies-summit (red)