Österreichs Flughäfen verzeichnen Passagierplus

Die österreichischen Verkehrsflughäfen verzeichneten in den ersten drei Quartalen 2025 ein Passagieraufkommen von insgesamt 27.723.422 FluggästInnen. Das entspricht einem Zuwachs von 2,1% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Flugbewegungen im Linien- und Charterverkehr stieg auf 212.781 Starts und Landungen (+3,1%). Das Frachtaufkommen erhöhte sich um 4,9% auf 279.470 Tonnen.

„Trotz Gegenwind war der heurige Sommer ein Rekord – die Nachfrage nach Flügen bleibt ungebrochen hoch. Das zeigt klar: Luftverkehr ist ein zentraler Standortfaktor. Gerade die Regionalflughäfen sichern Erreichbarkeit, wirtschaftliche Impulse und Arbeitsplätze in den Regionen“, erklärte Mag. Norbert Draskovits, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen (AÖV) und Geschäftsführer des Linz Airport.

Entwicklung an den einzelnen Standorten

Der Flughafen Wien zählte von Jänner bis September 2025 insgesamt 24.572.482 PassagierInnen, ein Plus von 1,9% gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark fiel das Wachstum am Flughafen Linz mit +53,2% auf 227.532 FluggästInnen und in Klagenfurt mit +32,3% auf 144.388 aus. Innsbruck verzeichnete 739.135 PassagierInnen (+2,9%). Rückgänge wurden in Graz (-0,7% auf 638.514) und Salzburg (-1,4% auf 1.401.371) registriert.

Bei den Flugbewegungen ergab sich österreichweit ein Plus von 3,1% auf insgesamt 212.781 Starts und Landungen. In Wien stieg die Zahl um 2,4% auf 181.312, in Salzburg um 2,8% auf 11.714 und in Graz um 0,4% auf 8.021. Linz verzeichnete mit +51,4% (3.832 Bewegungen) den größten Zuwachs, gefolgt von Klagenfurt (+25,2%, 1.674) und Innsbruck (+1,0%, 6.228).

Über die Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen (AÖV):

Die AÖV wurde 1956 gegründet und vertritt die Interessen der sechs österreichischen Verkehrsflughäfen Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg und Wien. Ziel ist die Förderung der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit, der Austausch von Know-how sowie die gemeinsame Vertretung luftfahrtrelevanter Anliegen auf nationaler und internationaler Ebene. Die AÖV steht dabei in engem Kontakt mit der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) und der Swiss International Airports Association (SIAA). (red)