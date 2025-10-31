TUI Care Foundation unterstützt Maya-Handwerkskunst in Mexiko

Die TUI Care Foundation startet gemeinsam mit dem lokalen Partner Donia Way ein dreijähriges Projekt zur Unterstützung ländlicher Maya-Handwerkerinnen in Mexiko. Ziel ist es, das kulturelle Erbe der Maya zu bewahren, faire Handelsmöglichkeiten zu schaffen und nachhaltigen Tourismus zu fördern. Das Vorhaben ist Teil des internationalen TUI Colourful Cultures Programms, das weltweit kreative Gemeinschaften in Tourismusregionen stärkt.

Ausbildung und neue Tourismuserlebnisse

Das Projekt unterstützt 50 Handwerkerinnen aus den Bundesstaaten Yucatán, Campeche und Quintana Roo sowie 20 Auszubildende im Bereich ländlicher Tourismus. Neben gezielten Schulungen zu Produktentwicklung, Marketing und Unternehmensführung ist ein praxisorientiertes Trainingsprogramm vorgesehen, das die TeilnehmerInnen auf eine eigenständige wirtschaftliche Tätigkeit vorbereitet. Zudem werden fünf neue, handwerklich geprägte Tourismuserlebnisse entwickelt, die BesucherInnen einen authentischen Einblick in die Maya-Kultur bieten und gleichzeitig zusätzliche Einkommensquellen für die Gemeinden schaffen.

In Valladolid entsteht zudem ein neuer Donia-Way- und Way-Tun-Raum als zentraler Begegnungsort. Er umfasst eine Verkaufsfläche für lokale Produkte, Bereiche für Workshops und Gruppenaktivitäten sowie interaktive Elemente und ein Wandgemälde, das die kulturelle Identität der Maya sichtbar macht.

Stärkung lokaler Teilhabe: Mit dem Projekt fördert die TUI Care Foundation wirtschaftliche Selbstständigkeit, kulturelle Sichtbarkeit und nachhaltige Entwicklung ländlicher Maya-Gemeinden. (red)