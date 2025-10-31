tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

TUI Care Foundation unterstützt Maya-Handwerkskunst in Mexiko


TUI Care Foundation fördert traditioneller Maya-Handwerkskunst
Ein neues Projekt der TUI Care Foundation und Donia Way fördert traditionelle Maya-Handwerkskunst und schafft nachhaltige Tourismuserlebnisse auf Yucatán.

Die TUI Care Foundation startet gemeinsam mit dem lokalen Partner Donia Way ein dreijähriges Projekt zur Unterstützung ländlicher Maya-Handwerkerinnen in Mexiko. Ziel ist es, das kulturelle Erbe der Maya zu bewahren, faire Handelsmöglichkeiten zu schaffen und nachhaltigen Tourismus zu fördern. Das Vorhaben ist Teil des internationalen TUI Colourful Cultures Programms, das weltweit kreative Gemeinschaften in Tourismusregionen stärkt.

Ausbildung und neue Tourismuserlebnisse

Das Projekt unterstützt 50 Handwerkerinnen aus den Bundesstaaten Yucatán, Campeche und Quintana Roo sowie 20 Auszubildende im Bereich ländlicher Tourismus. Neben gezielten Schulungen zu Produktentwicklung, Marketing und Unternehmensführung ist ein praxisorientiertes Trainingsprogramm vorgesehen, das die TeilnehmerInnen auf eine eigenständige wirtschaftliche Tätigkeit vorbereitet. Zudem werden fünf neue, handwerklich geprägte Tourismuserlebnisse entwickelt, die BesucherInnen einen authentischen Einblick in die Maya-Kultur bieten und gleichzeitig zusätzliche Einkommensquellen für die Gemeinden schaffen.

In Valladolid entsteht zudem ein neuer Donia-Way- und Way-Tun-Raum als zentraler Begegnungsort. Er umfasst eine Verkaufsfläche für lokale Produkte, Bereiche für Workshops und Gruppenaktivitäten sowie interaktive Elemente und ein Wandgemälde, das die kulturelle Identität der Maya sichtbar macht.

Stärkung lokaler Teilhabe: Mit dem Projekt fördert die TUI Care Foundation wirtschaftliche Selbstständigkeit, kulturelle Sichtbarkeit und nachhaltige Entwicklung ländlicher Maya-Gemeinden. (red)

  tui, tui care foundation, care foundation, mexiko, maya, handwerkerinnen, kultur, initiative, yucatan

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
31 Oktober 2025

12:31
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 44/45
12:26
Bentour Reisen verlängert Quick-Transfer bis Jahresende
10:57
Beachcomber stellt neuen Wellness-Kalender 2025/26 vor
09:54
New Technologies Summit 2025 am Flughafen Wien
09:41
Österreichs Flughäfen verzeichnen Passagierplus
09:36
TUI Care Foundation unterstützt Maya-Handwerkskunst in Mexiko

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.