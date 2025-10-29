| news | destination
Saudi-Arabien vereinfacht Visa-Bestimmungen
Mit dem Beginn der besten Reisezeit hat Saudi-Arabien die Visa-Bestimmungen gelockert: Reisende aus der EU erhalten ab sofort ein Visa on Arrival.
Angenehme Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad, klare Wüstennächte und zahlreiche Kulturveranstaltungen machen das Königreich in den kühleren Monaten zu einem attraktiven Reiseziel. Um noch mehr Reisenden das Land schmackhaft zu machen, wurde die Einreise vereinfacht: BürgerInnen aus der EU, dem Vereinigten Königreich, den USA sowie InhaberInnen eines gültigen Schengen-, britischen oder US-Besuchervisums können das Königreich ab sofort visumfrei mit einem Visa on Arrival besuchen. Der Reisepass muss noch mindestens sechs Monate gültig sein. Alternativ kann das eVisa online über visa.visitsaudi.com beantragt werden. Es ist ein Jahr gültig und ermöglicht mehrfache Einreisen mit Aufenthalten von jeweils bis zu 90 Tagen.
Wissenswertes & Tipps
- Kleiderordnung: Saudi-Arabien zeigt sich offen und zugleich traditionsbewusst. Bedeckte Schultern und Knie gelten als Zeichen des Respekts, ein Kopftuch für Frauen ist jedoch nicht mehr verpflichtend, außer beim Besuch religiöser Stätten. Eine Abaya ist kein Muss, aber weiterhin beliebt – sie schützt vor Sonne und verleiht einen eleganten Look. Empfehlenswert sind lockere, atmungsaktive Stoffe wie Baumwolle oder Leinen, um auch bei hohen Temperaturen komfortabel zu bleiben.
- Konnektivität: Das Königreich ist hervorragend digital vernetzt. Mit eSIMs von Anbietern wie Airalo oder Nomad können Reisende schon vor der Landung Datenpakete buchen und direkt nach der Ankunft online gehen. Die Netzabdeckung ist in Städten und touristischen Regionen sehr zuverlässig – ideal für Navigation, Kommunikation und das Teilen unvergesslicher Reiseerlebnisse.
- Packliste: Neben Sonnencreme, Sonnenbrille und einem Adapter für Steckdosen des Typs G sollte auch eine leichte Jacke ins Gepäck: In den Wüstenstädten Riad und AlUla können die Temperaturen abends deutlich sinken – im Januar sogar bis auf 0 °C. Ebenfalls praktisch: Eine Powerbank, denn Tagesausflüge und Erkundungstouren dauern oft länger als geplant. (red)
