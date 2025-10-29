Saudi-Arabien vereinfacht Visa-Bestimmungen

Angenehme Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad, klare Wüstennächte und zahlreiche Kulturveranstaltungen machen das Königreich in den kühleren Monaten zu einem attraktiven Reiseziel. Um noch mehr Reisenden das Land schmackhaft zu machen, wurde die Einreise vereinfacht: BürgerInnen aus der EU, dem Vereinigten Königreich, den USA sowie InhaberInnen eines gültigen Schengen-, britischen oder US-Besuchervisums können das Königreich ab sofort visumfrei mit einem Visa on Arrival besuchen. Der Reisepass muss noch mindestens sechs Monate gültig sein. Alternativ kann das eVisa online über visa.visitsaudi.com beantragt werden. Es ist ein Jahr gültig und ermöglicht mehrfache Einreisen mit Aufenthalten von jeweils bis zu 90 Tagen.

Wissenswertes & Tipps