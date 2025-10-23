tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Einladung: Ungarns Highlights und Kulinarik On Tour


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Die Kleber Group und Visit Hungary gehen auf Tour, um die vielseitige Destination vorzustellen und persönliche Kontakte zu intensivieren.

Die Kleber Group und Visit Hungary laden herzlich dazu ein, sich in Klagenfurt und Wien über das Urlaubsland Ungarn zu informieren und regionale PartnerInnen zu treffen. Auch GenießerInnen kommen dabei nicht zu kurz und dürfen die ungarische Küche näher kennenlernen.

Veranstaltungsdetails und Highlights

Visit Hungary freut sich, dieses Mal nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich Halt zu machen – nämlich in Klagenfurt und Wien. Eine bunte Mischung an ungarischen PartnerInnen aus der Hotellerie, von DMCs und der Gastronomie sorgt für vielfältige Kontakte. Die TeilnehmerInnen erfahren, für welche Zielgruppen sich Ungarn besonders eignet, und erhalten praxisnahe Argumente für die Beratung am Counter. Zudem wird die ungarische Küche ins Rampenlicht gerückt – mehr sei an dieser Stelle noch nicht verraten.

Ablauf und Programm

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 18.00 Uhr und enden gegen 22.00 Uhr.

Folgende Programmpunkte sind vorgesehen:

  • Einführung in die Destination
  • Intensives Networking mit den PartnerInnen
  • Genuss der ungarischen Küche
  • Verlosung zum Abschluss – Visitenkarten nicht vergessen!
Anmeldungen

(Red)

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.