Lufthansa City Airlines im Februar ab Frankfurt

Wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte, übernimmt Lufhansa City Airlines dann Verbindungen nach Berlin, Düsseldorf, Manchester, Malaga und Valencia. Bisher operiert City Airlines vom Lufthansa-Drehkreuz München aus.

Die Austrian-Mutter Lufthansa gründete die Regionalfluglinie, um zu niedrigeren Personalkosten als die Kernmarke Lufthansa und ihr Ableger Cityline Zubringerflüge zu Langstreckenflügen zu betreiben. Der ab 26. Oktober geltende Winterflugplan des größten deutschen Flughafens sieht mit 81 Airlines, die zu 244 Zielen in 96 Ländern fliegen, ein um 3% gesteigertes Angebot vor.

Innerdeutscher Flüge werden geprüft

Zudem erwägt die Lufthansa-Gruppe wegen hoher Steuern und Gebühren ihr innerdeutsches Flugangebot zu kürzen. "Ohne eine Reduzierung der Standortbelastungen werden weitere Streichungen unvermeidbar sein", sagte Konzernchef Carsten Spohr der "Welt am Sonntag". "Es geht um rund hundert innerdeutsche Flüge pro Woche, die im kommenden Sommer nochmals wegfallen könnten."

Laut Spohr ist der Flugbetrieb innerhalb Deutschlands aufgrund einer Verdopplung der staatlichen Standortkosten seit 2019 in einigen Bereichen nicht mehr wirtschaftlich. "Verbindungen wie von München nach Münster/Osnabrück oder von München nach Dresden stehen auf dem Prüfstand", sagte der Manager. "Wir fliegen auf diesen Strecken jeden Tag defizitär." (APA/red)