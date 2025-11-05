Reminder: Einladung zum Visit USA-Event in Wien

VertreterInnen von Fremdenverkehrsämtern, Fluglinien sowie diverser Leistungsträger stehen den Teilnehmenden für Fragen und Antworten zur Verfügung. Um 15:00 Uhr starten die Vorträge der Leistungsträger. Ab 18:00 Uhr folgt der Marketplace, der mit einem American Dinner abgeschlossen wird. Zum Ausklang der Veranstaltung lockt noch eine Verlosung (21:30 Uhr) mit zahlreichen attraktiven Sach- und Reisepreisen.

Mit dabei sind laut aktuellem Stand von 5. November: Air Canada, Air France/KLM, Austrian Airlines, British Airways Iberia, Condor, TAP Air Portugal, Brand USA, Cruise America, Deep South USA, Dutchess County, Experience Scottsdale, Explore Fairbanks Alaska, Florida Keys & Key West, Flughafen MUC, Groundline, Hanse Merkur, Versicherung, Konsulatsabteilung USA, Las Vegas CVA, Meet Boston, Naples, Marco Island, Everglades, Travel Texas, Visit St. Pete/Clearwater, Visit Tampa Bay.

Visit USA Austria Event 2025

Datum : 11. November 2025

Ort : Novotel Wien Hauptbahnhof Canettistraße 6, 1110 Wien

Beginn / Uhrzeit: 15:00 Uhr (Vorträge) oder 18:00 Uhr (Marketplace und Dinner)

Anmeldung: www.visit-usa.at/seminar-agent-einladung/

