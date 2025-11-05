tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Reminder: Einladung zum Visit USA-Event in Wien


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Am 11. November findet das diesjährige Visit USA Event in Wien statt. Neben Updates zu Destinationen und Airlines steht der persönliche Austausch im Mittelpunkt.

VertreterInnen von Fremdenverkehrsämtern, Fluglinien sowie diverser Leistungsträger stehen den Teilnehmenden für Fragen und Antworten zur Verfügung. Um 15:00 Uhr starten die Vorträge der Leistungsträger. Ab 18:00 Uhr folgt der Marketplace, der mit einem American Dinner abgeschlossen wird. Zum Ausklang der Veranstaltung lockt noch eine Verlosung (21:30 Uhr) mit zahlreichen attraktiven Sach- und Reisepreisen.

Mit dabei sind laut aktuellem Stand von 5. November: Air Canada, Air France/KLM, Austrian Airlines, British Airways Iberia, Condor, TAP Air Portugal, Brand USA, Cruise America, Deep South USA, Dutchess County, Experience Scottsdale, Explore Fairbanks Alaska, Florida Keys & Key West, Flughafen MUC, Groundline, Hanse Merkur, Versicherung, Konsulatsabteilung USA, Las Vegas CVA, Meet Boston, Naples, Marco Island, Everglades, Travel Texas, Visit St. Pete/Clearwater, Visit Tampa Bay.

Visit USA Austria Event 2025

  • Datum: 11. November 2025
  • Ort: Novotel Wien Hauptbahnhof Canettistraße 6, 1110 Wien
  • Beginn / Uhrzeit: 15:00 Uhr (Vorträge) oder 18:00 Uhr (Marketplace und Dinner)
  • Anmeldungwww.visit-usa.at/seminar-agent-einladung/

(red)

Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



