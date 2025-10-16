tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Austrian Airlines stockt Flugangebot für die Herbstferien auf


AUA-Flotte
Mit rund 100 zusätzlichen Rotationen und einem breiten Mix aus Sonnen- und Städtezielen reagiert Austrian Airlines auf die starke Nachfrage in der letzten Oktoberwoche. 

Auch wenn die Feiertage am 26. Oktober (Nationalfeiertag) und 1. November (Allerheiligen) heuer auf Wochenenden fallen und somit nur eine Woche schulfreie Zeit bleibt, ist die Nachfrage für die Ferienzeit hoch. Besonders gefragt sind Destinationen mit milderen Temperaturen und guter Erreichbarkeit. Austrian Airlines bietet daher einen breiten Mix aus Sonnenzielen rund ums Mittelmeer und beliebten europäischen Städtezielen an.

Zu den verlängerten Sommerzielen zählen unter anderem Ibiza, Olbia, Porto, Palermo, Lamezia Terme, Split und Dubrovnik. Auch klassische Städtedestinationen wie Amsterdam, London, Paris und Berlin sind mit zusätzlichen Flügen vertreten. Insgesamt werden rund 100 zusätzliche Flüge angeboten, verteilt auf 25 aufgestockte und 13 verlängerte Destinationen.

Spanien im Fokus – Zypern mit Langstreckenjet

Ein Schwerpunkt liegt auf Spanien. Mallorca erhält zwölf zusätzliche Flüge, Málaga fünf, Valencia vier und Barcelona drei weitere Verbindungen zusätzlich zum regulären Programm. Auch Italien ist stark vertreten: Rom wird mit zehn zusätzlichen Flügen bedient, Florenz mit drei.

Zypern wird mit insgesamt zehn zusätzlichen Rotationen angeflogen. Drei dieser Verbindungen werden mit einer Boeing 777 durchgeführt, wodurch die Kapazitäten auf dieser Strecke deutlich erhöht werden.

Erweiterungen in Griechenland und Städtezielen

Für Griechenland verlängert Austrian Airlines die Saison mit elf zusätzlichen Flügen nach Kreta und zwei nach Rhodos. Beide Inseln bieten auch in der Nachsaison ein angenehmes Klima und eine ruhigere Atmosphäre.

Auch Städtereisende profitieren vom erweiterten Angebot: Für Amsterdam, London, Berlin und Paris gibt es zusätzliche Frequenzen – ideal für kürzere Auszeiten. Austrian Airlines empfiehlt bei flexiblen Reisezeiten vor allem Flüge unter der Woche, da dort noch Restplätze verfügbar sind. (red) 


  aua, austrian airlines, flug, flugplan, herbstferien, zuatzflüge, zusatzkapazitäten

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
16 Oktober 2025

12:21
S-E-T-T: Moderne Technik, persönlicher Service
11:30
Visit USA: Einladung zum Event in Wien
11:11
Angola wird offizielles Gastland der ITB Berlin 2026
10:56
Austrian Airlines stockt Flugangebot für die Herbstferien auf
10:16
Coral Travel präsentiert erweitertes Sommerprogramm 2026
10:01
Gesetz für neues EU-Ein- und Ausreisesystem beschlossen

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.