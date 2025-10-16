Austrian Airlines stockt Flugangebot für die Herbstferien auf

Auch wenn die Feiertage am 26. Oktober (Nationalfeiertag) und 1. November (Allerheiligen) heuer auf Wochenenden fallen und somit nur eine Woche schulfreie Zeit bleibt, ist die Nachfrage für die Ferienzeit hoch. Besonders gefragt sind Destinationen mit milderen Temperaturen und guter Erreichbarkeit. Austrian Airlines bietet daher einen breiten Mix aus Sonnenzielen rund ums Mittelmeer und beliebten europäischen Städtezielen an.

Zu den verlängerten Sommerzielen zählen unter anderem Ibiza, Olbia, Porto, Palermo, Lamezia Terme, Split und Dubrovnik. Auch klassische Städtedestinationen wie Amsterdam, London, Paris und Berlin sind mit zusätzlichen Flügen vertreten. Insgesamt werden rund 100 zusätzliche Flüge angeboten, verteilt auf 25 aufgestockte und 13 verlängerte Destinationen.

Spanien im Fokus – Zypern mit Langstreckenjet

Ein Schwerpunkt liegt auf Spanien. Mallorca erhält zwölf zusätzliche Flüge, Málaga fünf, Valencia vier und Barcelona drei weitere Verbindungen zusätzlich zum regulären Programm. Auch Italien ist stark vertreten: Rom wird mit zehn zusätzlichen Flügen bedient, Florenz mit drei.

Zypern wird mit insgesamt zehn zusätzlichen Rotationen angeflogen. Drei dieser Verbindungen werden mit einer Boeing 777 durchgeführt, wodurch die Kapazitäten auf dieser Strecke deutlich erhöht werden.

Erweiterungen in Griechenland und Städtezielen

Für Griechenland verlängert Austrian Airlines die Saison mit elf zusätzlichen Flügen nach Kreta und zwei nach Rhodos. Beide Inseln bieten auch in der Nachsaison ein angenehmes Klima und eine ruhigere Atmosphäre.

Auch Städtereisende profitieren vom erweiterten Angebot: Für Amsterdam, London, Berlin und Paris gibt es zusätzliche Frequenzen – ideal für kürzere Auszeiten. Austrian Airlines empfiehlt bei flexiblen Reisezeiten vor allem Flüge unter der Woche, da dort noch Restplätze verfügbar sind. (red)