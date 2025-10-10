| news | destination
Hongkong Flughafen startet kostenlose Layover-Touren für Transitgäste
Frankfurt – 10. Oktober 2025. Der Hong Kong International Airport (HKIA) bietet ab sofort ein neues, kostenloses Tourenprogramm für Transitpassagiere an.
Es ist darauf ausgerichtet, Passagieren Hongkongs Kultur und Sehenswürdigkeiten während eines Zwischenstopps näherzubringen. Reisende profitieren von einem Fast-Track-Verfahren bei Ein- und Ausreise, um den Aufenthalt in der Millionenmetropole optimal genießen zu können.
Zur Auswahl stehen derzeit zwei halbtägige Touren:
- „Heritage and Local Lifestyle Citywalk“ – ein geführter Spaziergang durch historische Viertel und über traditionelle Märkte.
- „Victoria & West Kowloon Waterfront Journey“ – eine Abendtour mit Blick auf Hongkongs weltberühmte Skyline und den berühmten Victoria Harbour.
Ab Dezember 2025 soll eine dritte Tour „Serenity & Stories: A Harmony Journey“ das Programm mit Fokus auf Hongkongs grüne Ecken und Naherholungsgebiete ergänzen.
Mindestens sieben Stunden Umsteigezeit
Neben den kostenlosen Angeboten erhalten Reisende auch die Möglichkeit, über Trip.com, Partner und Organisator des Programms, kostenpflichtige, individuellere Erlebnisse zu buchen. Das Angebot richtet sich an Fluggäste mit einem Aufenthalt von mindestens sieben Stunden. (red)
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
10 Oktober 2025
