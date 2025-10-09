Sunny Cars: Günstige Mietautos in den Herbstferien

Die Mietwagenpreise für die Herbstferien sinken nicht nur im Vergleich zum Sommer, sondern auch zum Vorjahr: Im Juli 2025 lag der durchschnittliche Buchungswert über alle buchbaren Destinationen bei 470 EUR. Innerhalb des Jahres 2025 zeigt die Preisentwicklung ein stabiles Niveau – wobei die Preise zum Sommer hin etwas anstiegen und seit August 2024 wieder leicht abfallen. In vielen beliebten Destinationen zeigen sich außerdem deutliche Preissenkungen im Vergleich zum Herbst 2024.

Top-Zielgebiete und Wochenpreise

Spanien

Unangefochtener Ferien-Liebling: Spanien und seine Inseln. Gleichzeitig liegen hier die Mietwagenpreise mit rund 150 bis 250 EUR pro Woche im mittleren Segment. Auf Mallorca kostet der Mietwagen Ende Oktober 229 EUR und auf Ibiza sogar nur 163 EUR. Wer lieber an der Küste des Festlands entlang düst, zahlt ab Barcelona 246 EUR oder fährt für 210 EUR ab Málaga los. Besonders günstig: die Kanaren. Der Mietwagen auf Gran Canaria liegt bei gerade einmal 169 EUR. Italien

Deutliche Preissenkungen im Vergleich zum Sommer zeigen sich im Land von Pizza und Pasta. In Rom liegen die Kosten bei 194 EUR und damit über 100 EUR unter dem Durchschnittspreis, der noch im Sommer anfiel. Gleiches gilt in Neapel: Hier mieten Reisende im Oktober ihren Wagen für 206 EUR statt noch 387 EUR im August an. Überholt wurde Neapel für den Herbst von der beliebten Ferieninsel Sizilien. Reisende zahlen mit 294 EUR am meisten für den Mietwagen im Italien-Vergleich. Der wohl größte Preisunterschied lässt sich auf Sardinien beobachten: Wo Reisende in den Sommerferien satte 588 EUR für eine Woche ausgaben, sind es jetzt nur 218 EUR für den Kleinwagen. Portugal

Große Unterschiede zwischen Insel und Festland gibt es in Portugal. Wer ab der Hauptstadt Lissabon seine Portugalreise startet, zahlt 148 EUR, ab Porto sind es gerade einmal 134 EUR. Genau dasselbe kostet derzeit eine Anmietung des Mietwagens in Faro. Deutlich teurer ist das Ferienauto traditionell auf Madeira, hier liegt der Wochenpreis aktuell bei 244 EUR. Griechenland

Auf Platz vier der beliebtesten Herbstferien-Regionen: Griechenland. Mit um 200 EUR pro Woche zählt Griechenland diesen Herbst zu den erschwinglichen Mietwagenzielen. In Thessaloniki kostet der Mietwagen, um die Halbinsel Chalkidiki zu bereisen, nur 175 EUR - und somit weniger als die Hälfte des Sommerferienpreises. In Athen liegt der Preis sogar noch niedriger: Für gerade einmal 159 EUR cruisen Griechenland-Fans in der Hauptstadt herum. Etwas mehr kostet der Ferienwagen auf der Sonneninsel Kreta mit 217 EUR. Damit überbietet sie sogar den sommerlichen Spitzenreiter Mykonos, der jetzt nur noch bei einem Wochenpreis von 197 EUR statt im August noch 501 EUR für den Kleinwagen liegt. USA

Das Fernreiseziel mit den meisten Mietwagenbuchungen bleibt auch im Herbst 2025 die USA. Hier zeigt sich ein klarer Trend zur stärkeren Anfrage im Herbst: So kostet der Mietwagen ab Miami Reisende nun 361 EUR – gut 100 EUR mehr als noch im Sommer. Ab San Francisco erkunden USA-Fans die Staaten für 313 EUR und für nur etwas mehr, 322 EUR, ab Los Angeles.

Alle oben genannten Preise sind Wochenpreise für einen Kleinwagen (Zeitraum 18.-25.10.25, Preisanalyse vom 08.10.25).

Preisunterschiede für den Mietwagenurlaub im Herbst

Wochenpreise um die 200 EUR: Zu den günstigsten Ländern am Mittelmeer gehören diesen Herbst Spanien, Griechenland und Portugal. Besonders überraschend: Die günstigen Preise in Teilen Portugals mit gerade einmal 134 EUR ab Porto und 148 EUR ab Lissabon. Im Schnitt immer etwas günstiger sind die Preise auf dem griechischen Festland, mit unter 200 EUR für eine Woche Mietwagen-Urlaub im Herbst. Dahinter folgen die Inseln Sardiniern und Sizilien mit 218 bzw. 294 EUR. Wen es in die Ferne zieht, der rechnet mit moderaten 320 EUR für den Kalifornien-Roadtrip. (red)