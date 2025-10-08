nicko cruises verlängert Frühbucher-Ermäßigung für 2026

nicko cruises verlängert die Laufzeit seiner "Ultra-Frühbucher-Ermäßigung" für Kreuzfahrten im Jahr 2026. Für Fluss- und Themenreisen bleibt der Rabatt bis 31. Oktober 2025 gültig, für Hochseereisen mit der Vasco da Gama sogar bis 30. November 2025. KundInnen haben damit länger die Möglichkeit, sich ihre Wunschkabine zu besonders attraktiven Konditionen zu sichern. Laut Geschäftsführer Guido Laukamp biete die Verlängerung „mehr Planungssicherheit zu besonders attraktiven Buchungskonditionen“.

Vielfältige Routen auf Fluss und Meer

Das Portfolio von nicko cruises umfasst ein breites Angebot an Fluss- und Hochseekreuzfahrten – von klassischen Routen auf Rhein und Donau über Themenreisen bis hin zu exotischen Destinationen auf Nil, Mekong, in Frankreich, Spanien und Portugal.

Auch für Hochseekreuzfahrten mit Reiseterminen zwischen Mai und Oktober 2026 gelten die vergünstigten Frühbucherpreise. Die Vasco da Gama nimmt Kurs auf den europäischen Norden – mit Stationen in Skandinavien, Island, den Britischen Inseln sowie bekannten Städten wie Stockholm, Kopenhagen oder Galway. Die Reisen starten und enden jeweils in deutschen Häfen.

Weitere Informationen unter: www.nicko-cruises.de/angebote/fruehbucher (red)