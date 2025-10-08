| news | schiff » reisebuero
nicko cruises verlängert Frühbucher-Ermäßigung für 2026
Der verlängerte Buchungsvorteil gilt für Flussreisen noch bis Ende Oktober, für die Vasco da Gama bis Ende November 2025.
nicko cruises verlängert die Laufzeit seiner "Ultra-Frühbucher-Ermäßigung" für Kreuzfahrten im Jahr 2026. Für Fluss- und Themenreisen bleibt der Rabatt bis 31. Oktober 2025 gültig, für Hochseereisen mit der Vasco da Gama sogar bis 30. November 2025. KundInnen haben damit länger die Möglichkeit, sich ihre Wunschkabine zu besonders attraktiven Konditionen zu sichern. Laut Geschäftsführer Guido Laukamp biete die Verlängerung „mehr Planungssicherheit zu besonders attraktiven Buchungskonditionen“.
Vielfältige Routen auf Fluss und Meer
Das Portfolio von nicko cruises umfasst ein breites Angebot an Fluss- und Hochseekreuzfahrten – von klassischen Routen auf Rhein und Donau über Themenreisen bis hin zu exotischen Destinationen auf Nil, Mekong, in Frankreich, Spanien und Portugal.
Auch für Hochseekreuzfahrten mit Reiseterminen zwischen Mai und Oktober 2026 gelten die vergünstigten Frühbucherpreise. Die Vasco da Gama nimmt Kurs auf den europäischen Norden – mit Stationen in Skandinavien, Island, den Britischen Inseln sowie bekannten Städten wie Stockholm, Kopenhagen oder Galway. Die Reisen starten und enden jeweils in deutschen Häfen.
Weitere Informationen unter: www.nicko-cruises.de/angebote/fruehbucher (red)
nicko cruises, flussschiff, flussreisen, hochseereisen, vasco da gama, buchungsvorteil, frühbucher, rabatt, ermäßigung
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
8 Oktober 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
Kofferbutler: Smarte Gepäcklösung für entspanntes Reisen
Kofferbutler bietet eine digitale Dienstleistung,...
MSC Cruises: Buchungsstart der Alaska-Saison 2027
Die MSC Poesia kreuzt im...
Neue Hausbootmarke: Locaboat und Nicols fusionieren zu Riverly
Mit Riverly bündeln die beiden...
Eurotours: Kultur- und Studienreisen jetzt über TOMA buchbar
Die Kultur- und Studienreisen des...
Springer Reisen: Einladung zum Branchenevent in Graz
Springer Reisen lädt ReisebüropartnerInnen am...