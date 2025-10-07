Ruefa eröffnet modernisierten Reisestore am Linzer Hauptplatz

Nach einem dreimonatigen Komplettumbau präsentiert sich Ruefa am Linzer Hauptplatz mit einem neuen Flagship-Store im modernen Markenstil. Der traditionsreiche Standort, an dem bereits seit 1955 das damalige „Landesreisebureau“ beheimatet war, wurde rundum erneuert und auf 260m² erweitert. Die neue Filiale vereint nun auch das Angebot der bisherigen Filiale in der Landstraße.

"Mit dem neuen Store haben wir nun ein inspirierendes Umfeld geschaffen, das unsere individuelle Beratung noch besser unterstützt und den persönlichen Kontakt zu unseren Kund:innen klar in den Mittelpunkt stellt“, freut sich Günther Zangerle, Filialleiter der neuen Ruefa Filiale Linz Hauptplatz.

Neues Ambiente - vertrautes Team

Das Store-Konzept, das erstmals Ende 2024 in Eisenstadt vorgestellt wurde, setzt auf Naturelemente, hochwertige Materialien aus heimischer Produktion sowie digitale Features. KundInnen erwartet eine inspirierende Umgebung mit Themeninseln, moderner Technik, Videoberatungsplätzen und einem interaktiven Zugang zur Reiseplanung. Auch eine Spielwiese für Kinder sowie ein großzügiger Wartebereich mit Weltkarte und Globus sind Teil des neuen Stores.

Das Beratungsteam bleibt das gewohnte – ergänzt durch fünf KollegInnen aus der früheren Filiale Landstraße. Insgesamt stehen damit zehn ReiseexpertInnen am Hauptplatz zur Verfügung. Zusätzlich zur persönlichen Beratung vor Ort bietet Ruefa moderne Services wie Online-Terminvereinbarung, Videoberatung und digitale Inspirationstools.

Noch ein Tipp für KundInnen: Unter allen Neubuchungen von Pauschalreisen im neuen Reisestore werden bis 17. Oktober 2025 wertvolle Reise- und Sachpreise verlost. (red)