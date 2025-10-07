tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Sunny Cars: September mit hoher Nachfrage und niedrigen Preisen


Sunny Cars
Sunny Cars meldet den zweitstärksten Buchungsmonat 2025 – bei durchschnittlich nur 370 EUR pro Reservierung.

Der September 2025 war für den Mietwagenanbieter Sunny Cars der bislang zweitstärkste Buchungsmonat des Jahres – übertroffen nur vom Frühbuchermonat Jänner. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Unternehmens hervor. Gleichzeitig setzte sich der Trend sinkender Preise fort: Mit durchschnittlich 370 EUR pro Buchung fiel der Wert auf den niedrigsten Stand seit Jahresbeginn.

Kurzfristige Buchungen dominieren

Die hohe Nachfrage im September lässt sich unter anderem mit der beginnenden Herbstsaison erklären, die bei vielen als bevorzugte Reisezeit gilt. Laut Sunny Cars war der Monat insbesondere bei Reisenden ohne schulpflichtige Kinder beliebt, da dieser Zeitraum zwischen Sommer- und Herbstferien gerne für entspanntere Urlaube genutzt wird.

Fast 75% der Buchungen entfielen auf Reisen im September oder Oktober. 10% der KundInnen sicherten sich bereits jetzt ein Fahrzeug für das kommende Jahr.

Durchschnittspreis sinkt erneut

Nachdem bereits im August 2025 der durchschnittliche Buchungswert unter die 400-EUR-Marke fiel, setzte sich dieser Trend im September fort. Der neue Durchschnittspreis lag bei 370 EUR für rund acht Miettage – exakt auf dem Niveau von September 2024.

In den klassischen Mittelmeer-Destinationen waren Mietwagen im September besonders günstig: In Griechenland, Portugal und Spanien lagen die durchschnittlichen Buchungskosten unter 300 EUR. Einzige Ausnahme war Italien mit einem Wert von 332 EUR. In den USA, weiterhin führendes Fernreiseziel, stieg der Durchschnittspreis im Vergleich zum August um etwa 7%.

Spanien weiterhin an der Spitze

Auch bei den Top-Zielgebieten gab es im Vergleich zum Vormonat leichte Verschiebungen: Spanien führte zwar auch im September die Liste der beliebtesten Mietwagenländer an - gefolgt von Italien, Portugal, Griechenland und den USA. Portugal überholte Griechenland dabei im Vormonat und rückte so auf Platz drei vor. (red) 


Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



