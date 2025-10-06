tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Aviareps Roadshow in Wien


Aviareps Roadshow in Wien
Im Rahmen der „Aviareps Around the World”-Roadshow – Vienna Edition trafen internationale Tourismuspartner auf das Fachpublikum aus der Wiener Reisebranche.

Veranstaltungsort des Aviareps-Events am 1. Oktober war das Restaurant Kelsen im österreichischen Parlament, das mit seiner besonderen Atmosphäre einen passenden Rahmen für den fachlichen Austausch bot. Vor Ort präsentierten sich zahlreiche touristische Partner, darunter die Fluggesellschaften Condor und Ethiopian Airlines, die Fremdenverkehrsämter von Teneriffa, Gran Canaria, Portugal, Michigan und Serbien, das neu eröffnete Bancal Hotel & Spa auf La Gomera, der österreichische Veranstalter GTA Sky Ways sowie Costa Kreuzfahrten.

Branchenaustausch in ehrwürdigen Rahmen 

Der Abend bot eine ideale Plattform für News und Inspiration: Im Rahmen des Workshops, spannender Präsentationen und Interviews konnten sich die TeilnehmerInnen umfassend informieren. Moderiert wurde der Abend von Constanze Anton Grabner von Aviareps. Für das besondere Ambiente sorgte auch die hervorragende Küche des Restaurants Kelsen.

Neben den fachlichen Inhalten trugen auch das kulinarische Angebot des Hauses und eine abschließende Verlosung von von Flugpreisen bis hin zu Gutscheinen und Genussboxen. zum positiven Gesamteindruck der Veranstaltung bei. (red)


  adabei, event, roadshow, wien, aviareps, aviareps österreich, branchenabend, parlament

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
6 Oktober 2025

14:09
Aviareps Roadshow in Wien
12:33
Explora Journeys: Abfahrten ab Hamburg und Warnemünde 2027
12:03
Fairbanks veröffentlicht neuen Winter Guide 2025/26
11:33
Florida: Vorweihnachtliche Events mit maritimem Flair
10:54
Kanada veranstaltet interaktive Krimi-Webinare
10:25
GTA Touristik: Produktkatalog 2026 und Reisehighlights

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.