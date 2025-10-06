| news | adabei
Aviareps Roadshow in Wien
Im Rahmen der „Aviareps Around the World”-Roadshow – Vienna Edition trafen internationale Tourismuspartner auf das Fachpublikum aus der Wiener Reisebranche.
Veranstaltungsort des Aviareps-Events am 1. Oktober war das Restaurant Kelsen im österreichischen Parlament, das mit seiner besonderen Atmosphäre einen passenden Rahmen für den fachlichen Austausch bot. Vor Ort präsentierten sich zahlreiche touristische Partner, darunter die Fluggesellschaften Condor und Ethiopian Airlines, die Fremdenverkehrsämter von Teneriffa, Gran Canaria, Portugal, Michigan und Serbien, das neu eröffnete Bancal Hotel & Spa auf La Gomera, der österreichische Veranstalter GTA Sky Ways sowie Costa Kreuzfahrten.
Branchenaustausch in ehrwürdigen Rahmen
Der Abend bot eine ideale Plattform für News und Inspiration: Im Rahmen des Workshops, spannender Präsentationen und Interviews konnten sich die TeilnehmerInnen umfassend informieren. Moderiert wurde der Abend von Constanze Anton Grabner von Aviareps. Für das besondere Ambiente sorgte auch die hervorragende Küche des Restaurants Kelsen.
Neben den fachlichen Inhalten trugen auch das kulinarische Angebot des Hauses und eine abschließende Verlosung von von Flugpreisen bis hin zu Gutscheinen und Genussboxen. zum positiven Gesamteindruck der Veranstaltung bei. (red)
