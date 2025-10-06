GTA Touristik: Produktkatalog 2026 und Reisehighlights

Von den beliebten Kreuzfahrten auf der Donau, dem Douro und den deutschen Flüssen bis über Rundreisen in die Bretagne, nach Wales und Portugal – auf über 190 Seiten gibt es wieder viele bekannte und noch unbekannte Reiseabenteuer zu entdecken.

Highlights auf Mosel, Rhein und Hollands Flüssen

Das Flussduett der MS Charles Dickens auf der malerischen Mosel und dem mächtigen Rhein hat 2026 ein neues Routing. Zwischen Köln und Amsterdam liegen mittelalterliche Altstädte, romantische Weinorte und pulsierende Metropolen. Diese Flusskreuzfahrt bietet eindrucksvolle Ausblicke, historische Sehenswürdigkeiten und unvergessliche Erlebnisse. Ein weiteres Highlight ist die Kreuzfahrt durch Holland und Flandern. Grachten und Windmühlen, Dämme und Deiche, Rembrandt und Van Gogh – und um das „Venedig des Nordens“, wie Amsterdam auch genannt wird, gibt es viel zu entdecken. Malerische Städte wie Brügge, Gent und Antwerpen lassen mit ihren weltbekannten Kunstschätzen die Herzen von Kulturliebhabern höherschlagen. Neben den Aprilterminen zur Zeit der Tulpenblüte gibt es nun auch einen herbstlichen Termin Ende September.

Frühbucher können noch bis zum 30.11.2025 in den Genuss eines Rabatts in Höhe von 75 EUR p.P. kommen. Dieser gilt für ausgewählte Flusskreuzfahrten 2026.

Viele neue Rundreisen

Von Skandinavien über Großbritannien bis in die Bretagne: GTA Touristik bietet neben bekannten Reiseklassikern nach Marokko, oder Sizilien und Zypern auch eine ganze Palette neuer Reisen an. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Finnland mit Nordkap: Der unvergessliche Höhepunkt dieser Reise ist der majestätische Nordkappfelsen. Von seinem weiten Plateau eröffnet sich ein grandioser Blick über die endlosen Fluten des Eismeers. 7 Tage ab 1.790 EUR, 3 Termine zwischen Mai und Juli 2026

Winterzauber auf den Lofoten & Vesterålen: In der kalten Jahreszeit verwandelt sich der Norden Skandinaviens in ein verschneites Märchenland – und mit etwas Glück erhellt das Nordlicht den Himmel. 8 Tage ab 2.490 EUR, 2 Termine im Februar 2026

Dänemarks Märchenreise: Das kleine Königreich mit großer Geschichte besticht durch eine faszinierende Mischung aus kulturellen Sehenswürdigkeiten und landschaftlicher Vielfalt. 7 Tage ab 1.990 EUR, 4 Termine zwischen Mai und August 2026

Metropolen der britischen Inseln: London, Wales, Dublin, Edinburgh und viele weitere Orte – die pulsierenden Städte Großbritanniens und Irlands beeindrucken mit Kultur, Geschichte und beeindruckenden Bauwerken. 8 Tage ab 2.190 EUR, 5 Termine zwischen April und September 2026

Wales: Hier werden Sprache und Traditionen bis heute lebendig gehalten – die stolzen Waliser singen ihre Hymnen, bewahren ihre Kultur und verehren den roten Drachen als Nationalsymbol. 6 Tage ab 1.990 EUR, 4 Termine zwischen Mai und September 2026

Naturerlebnis Schottland: Eine besondere Reise in das Land der Highlands und auf die Hebriden – mystische Moore, einsame Strände und weite Heiden prägen das Bild dieser ungezähmten Landschaft. 10 Tage ab 3.490 EUR, 21.06.–30.06.2026

Apulien: Im Absatz des italienischen Stiefels locken die typischen weiß getünchten Trulli-Häuser und eine unvergleichlich schöne Mittelmeerküste. 8 Tage ab 1.590 EUR, 4 Termine im Mai, September und Oktober 2026

Atlantikzauber Bretagne: Schroffe Küsten, uralte Megalithen und idyllische Dörfer mit bunten Fachwerkhäusern – diese Region verkörpert den einzigartigen Charme der Bretagne. 8 Tage ab 1.990 EUR, 4 Termine zwischen Mai und September 2026

Kastilien: Das Herz Spaniens begeistert mit Schätzen wie der von Mauern umgebenen Stadt Ávila, der traditionsreichen Universitätsstadt Salamanca und dem mittelalterlichen Toledo. 7 Tage ab 1.580 EUR, 4 Termine zwischen März und Oktober 2026

Nordgriechenland & Albanien: Höhepunkte dieser besonderen Kombination sind die auf bizarren Felsen thronenden Meteora-Klöster, entspannte Tage am Ohrid-See und die ursprünglichen Landschaften Albaniens. 9 Tage ab 1.580 EUR, 4 Termine zwischen Mai und Oktober 2026

