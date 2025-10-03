Einladung zur Eurotours & Ruefa Roadshow 2025

An vier aufeinanderfolgenden Abenden präsentieren Eurotours, Ruefa Kultur- und Studienreisen sowie Ruefa Tailormade in Salzburg, Linz, Wien und Graz ihr Portfolio für das kommende Reisejahr. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die neuen Charterdestinationen Ostsee und Menorca, aktuelle Entwicklungen im Kreuzfahrtensegment sowie Highlights aus den Bereichen Studien-, Kultur- und Fernreisen. Kompakte Präsentationen liefern fundierte Produktinformationen sowie Impulse für den Verkauf.

Persönlicher Austausch im Mittelpunkt

Neben dem inhaltlichen Update bieten die Veranstaltungen Gelegenheit für Networking und persönlichen Austausch mit den Veranstalterteams. Das Format richtet sich exklusiv an VertriebspartnerInnen aus dem Reisebürovertrieb.

Termine und Veranstaltungsorte im Überblick:

Salzburg: Montag, 17.11.2025, 18 Uhr Stiegl-Brauwelt, Seminarraum 1. Stock – Bräuhausstraße 9, 5020 Salzburg

Anmeldung: Per E-Mail an christine.erfurt-cyriax@eurotours.at (red)