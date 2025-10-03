tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Einladung zur Eurotours & Ruefa Roadshow 2025


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Vom 17. bis 20. November 2025 haben Agents in Salzburg, Linz, Wien und Graz die Möglichkeit, sich über die Neuheiten für 2026 zu informieren.

An vier aufeinanderfolgenden Abenden präsentieren Eurotours, Ruefa Kultur- und Studienreisen sowie Ruefa Tailormade in Salzburg, Linz, Wien und Graz ihr Portfolio für das kommende Reisejahr. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die neuen Charterdestinationen Ostsee und Menorca, aktuelle Entwicklungen im Kreuzfahrtensegment sowie Highlights aus den Bereichen Studien-, Kultur- und Fernreisen. Kompakte Präsentationen liefern fundierte Produktinformationen sowie Impulse für den Verkauf.

Persönlicher Austausch im Mittelpunkt

Neben dem inhaltlichen Update bieten die Veranstaltungen Gelegenheit für Networking und persönlichen Austausch mit den Veranstalterteams. Das Format richtet sich exklusiv an VertriebspartnerInnen aus dem Reisebürovertrieb.

Termine und Veranstaltungsorte im Überblick:

  • Salzburg: Montag, 17.11.2025, 18 Uhr Stiegl-Brauwelt, Seminarraum 1. Stock – Bräuhausstraße 9, 5020 Salzburg
  • Linz: Dienstag, 18.11.2025, 18 Uhr Austria Trend Hotel Schillerpark, Schillerstraße 52, 4020 Linz
  • Wien: Mittwoch, 19.11.2025, 18 Uhr Austria Trend Hotel Maximilian, Hietzinger Hauptstraße 16, 1130 Wien
  • Graz: Donnerstag, 20.11.2025, 18 Uhr Hotel Weitzer, Nikolai-Raum – Grieskai 12–16, 8020 Graz

Anmeldung: Per E-Mail an christine.erfurt-cyriax@eurotours.at (red)


  einladung, termin, terminkalender, agents, agentsevent, infoabend, eurotours, ruefa, ruefa reisen, roadshow

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
3 Oktober 2025

12:23
Hapag-Lloyd Cruises: Vormerkungen für 2028 möglich
10:54
Spanien: Gästerekord im Sommer
10:35
Halloween-Hauptstadt Orlando
10:32
Einladung zur Eurotours & Ruefa Roadshow 2025
09:30
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 40/41
09:11
Explora Journeys kreuzt bis November im Mittelmeer

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.