Einladung zur Eurotours & Ruefa Roadshow 2025
Vom 17. bis 20. November 2025 haben Agents in Salzburg, Linz, Wien und Graz die Möglichkeit, sich über die Neuheiten für 2026 zu informieren.
An vier aufeinanderfolgenden Abenden präsentieren Eurotours, Ruefa Kultur- und Studienreisen sowie Ruefa Tailormade in Salzburg, Linz, Wien und Graz ihr Portfolio für das kommende Reisejahr. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die neuen Charterdestinationen Ostsee und Menorca, aktuelle Entwicklungen im Kreuzfahrtensegment sowie Highlights aus den Bereichen Studien-, Kultur- und Fernreisen. Kompakte Präsentationen liefern fundierte Produktinformationen sowie Impulse für den Verkauf.
Persönlicher Austausch im Mittelpunkt
Neben dem inhaltlichen Update bieten die Veranstaltungen Gelegenheit für Networking und persönlichen Austausch mit den Veranstalterteams. Das Format richtet sich exklusiv an VertriebspartnerInnen aus dem Reisebürovertrieb.
Termine und Veranstaltungsorte im Überblick:
- Salzburg: Montag, 17.11.2025, 18 Uhr Stiegl-Brauwelt, Seminarraum 1. Stock – Bräuhausstraße 9, 5020 Salzburg
- Linz: Dienstag, 18.11.2025, 18 Uhr Austria Trend Hotel Schillerpark, Schillerstraße 52, 4020 Linz
- Wien: Mittwoch, 19.11.2025, 18 Uhr Austria Trend Hotel Maximilian, Hietzinger Hauptstraße 16, 1130 Wien
- Graz: Donnerstag, 20.11.2025, 18 Uhr Hotel Weitzer, Nikolai-Raum – Grieskai 12–16, 8020 Graz
Anmeldung: Per E-Mail an christine.erfurt-cyriax@eurotours.at (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
3 Oktober 2025
