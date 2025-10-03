Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 40/41

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Proteste in Madagaskar:

Aktuell kommt es in der madagassischen Hauptstadt Antananarivo sowie weiteren größeren Städten des Landes zu Protesten gegen anhaltende Unterbrechungen der Wasser- und Stromversorgung. Die Sicherheitskräfte sind verstärkt im Einsatz, gewaltsame Zusammenstöße sind nicht auszuschließen. Zusätzlich gelten nächtliche Ausgangssperren, deren Zeiten je nach Stadt variieren und kurzfristig angepasst werden können. Der Flugverkehr ist erheblich beeinträchtigt.

Kommunalwahlen in Georgien:

Am morgigen Samstag, den 4. Oktober 2025, finden in Georgien Regionalwahlen statt. Für den Wahltag haben Oppositionsgruppen in der Hauptstadt Tiflis Demonstrationen angekündigt, auch in weiteren Städten sind Proteste möglich. Im Zusammenhang mit den Wahlen ist mit einem erhöhten Sicherheitsaufkommen zu rechnen. Gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden.

Demonstrationen in Amsterdam:

Für Sonntag, den 5. Oktober 2025, ist in Amsterdam eine Demonstration gegen den Krieg in Gaza angekündigt. Sicherheitskräfte werden verstärkt präsent sein. Es besteht die Gefahr von gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und Polizei. Reisende sollten Demonstrationen, Straßenblockaden und größere Menschenansammlungen meiden und den Anweisungen der Behörden Folge leisten.

Klimamarsch in Brüssel:

Ebenfalls am Sonntag soll in Brüssel ein Klimamarsch stattfinden. Durch die Veranstaltung sind insbesondere im Stadtzentrum Verkehrsbehinderungen wahrscheinlich. Reisende sollten zusätzliche Zeit einplanen und Menschenansammlungen meiden.

Großdemonstrationen in Boston:

Außerdem werden am Sonntag in der US-amerikanischen Metropole Boston großangelegte Proteste erwartet. Im Mittelpunkt stehen Forderungen nach einem vollständigen Waffenembargo und Sanktionen gegen Israel. Mit erheblichen Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet ist zu rechnen.

Landesweiter Streik der Flugsicherung in Slowenien:

Von Montag, den 6., bis Dienstag, den 7. Oktober 2025, hat die Flugsicherung in Slowenien einen landesweiten Streik angekündigt. Die Kapazitäten an großen Flughäfen wie Ljubljana (LJU) werden um rund 50% reduziert. Es ist mit erheblichen Verspätungen und Flugausfällen zu rechnen. Auch vor und nach den Streikzeiten kann es zu organisatorisch bedingten Einschränkungen kommen. Reisende sollten ihre Reisepläne entsprechend anpassen und sich vor Abflug bei ihrer Airline über den aktuellen Stand informieren.