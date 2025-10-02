Einladung zur Aserbaidschan und Usbekistan-Roadshow in Wien

Das Azerbaijan Tourism Board und das National PR Center of Uzbekistan veranstalten im Oktober 2025 eine Roadshow in den drei Städten Frankfurt, Wien und Zürich. In der österreichischen Hauptstadt findet das Event am 15.10.2025 im Hotel Meliá, Donau-City-Straße 7, 1220 Wien, statt.

Im Mittelpunkt stehen zwei Destinationen an der Schnittstelle von Orient und Okzident – reich an Geschichte, kultureller Vielfalt und landschaftlicher Kontraste. Die Veranstaltung bietet TouristikerInnen die Gelegenheit, die touristischen Potenziale von Aserbaidschan und Usbekistan näher kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen.

Programm & Anmeldung

Auf dem Programm stehen Präsentationen der beiden Destinationen, ein Reisemarkt mit rund 20 Partnern sowie ein gemeinsames Dinner mit Preisverleihung.

Ablauf:

17:30 Uhr – Registrierung & Welcome

18:00 Uhr – Präsentation der Destinationen

19:00 Uhr – Reisemarkt mit Partnern aus Aserbaidschan und Usbekistan

20:30 Uhr – Dinner & Preisverleihung

Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, eine Teilnahme ist erst nach Bestätigung durch die Veranstalter garantiert.

Anmeldung zur Roadshow HIER(red)