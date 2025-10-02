tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Einladung zur Aserbaidschan und Usbekistan-Roadshow in Wien


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Die Aserbaidschan und Usbekistan-Roadshow macht am 15. Oktober 2025 im Meliá Wien Station. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Das Azerbaijan Tourism Board und das National PR Center of Uzbekistan veranstalten im Oktober 2025 eine Roadshow in den drei Städten Frankfurt, Wien und Zürich. In der österreichischen Hauptstadt findet das Event am 15.10.2025 im Hotel Meliá, Donau-City-Straße 7, 1220 Wien, statt. 

Im Mittelpunkt stehen zwei Destinationen an der Schnittstelle von Orient und Okzident – reich an Geschichte, kultureller Vielfalt und landschaftlicher Kontraste. Die Veranstaltung bietet TouristikerInnen die Gelegenheit, die touristischen Potenziale von Aserbaidschan und Usbekistan näher kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen.

Programm & Anmeldung  

Auf dem Programm stehen Präsentationen der beiden Destinationen, ein Reisemarkt mit rund 20 Partnern sowie ein gemeinsames Dinner mit Preisverleihung.

Ablauf:

  • 17:30 Uhr – Registrierung & Welcome
  • 18:00 Uhr – Präsentation der Destinationen
  • 19:00 Uhr – Reisemarkt mit Partnern aus Aserbaidschan und Usbekistan
  • 20:30 Uhr – Dinner & Preisverleihung

Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, eine Teilnahme ist erst nach Bestätigung durch die Veranstalter garantiert.

Anmeldung zur Roadshow HIER(red)


Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

