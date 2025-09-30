tip

Sunny Cars-Umfrage: Mehrheit der MietwagenkundInnen zufrieden


Sunny Cars
Ein Mietwagen im Urlaub sorgt bei den meisten für positive Erfahrungen – doch Zusatzkosten und Versicherungsfallen trüben das Bild in Einzelfällen.

Für viele Reisende ist ein Mietwagen im Urlaub ein wichtiger Bestandteil der individuellen Mobilität vor Ort. Eine aktuelle, repräsentative Umfrage des Mietwagenanbieters Sunny Cars in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut YouGov zeigt: 65% derjenigen, die bereits ein Urlaubsauto gebucht haben, berichten von durchwegs positiven Erfahrungen. Doch auch wenn die Mehrheit zufrieden ist, bleibt der Markt nicht frei von Stolpersteinen.

Versicherungen, Service, Zusatzkosten: Laut Befragung zählt der zusätzliche Versicherungsverkauf bei der Abholung vor Ort zu den häufigsten Ärgernissen: 8% der NutzerInnen mussten ungeplante Zusatzleistungen abschließen. Auf den weiteren Plätzen folgen Probleme mit dem Kundenservice (7%) sowie versteckte Zusatzkosten oder kleinere als gebuchte Fahrzeuge (je 6%).

Jüngere buchen häufiger 

Von den 2.002 befragten Personen gaben 42% an, bereits einen Mietwagen für den Urlaub genutzt zu haben. Besonders verbreitet ist die Anmietung in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen (51%), während Reisende aus der sogenannten Boomer-Generation (Jahrgänge 1946–1964) mit 64% mehrheitlich noch nie ein Urlaubsauto gebucht haben. Auch das Haushaltseinkommen spielt eine Rolle: Wer mehr verdient, greift öfter zum Mietwagen – bei den oberen Einkommensgruppen liegt der Anteil bei 54%.

Probleme & Zusatzkosten
Trotz hoher Zufriedenheit berichteten einzelne Reisende von kleineren Problemen wie langen Wartezeiten, schwer auffindbaren Abholstationen oder Unklarheiten bei Kreditkarten- und Kautionsabwicklung. Mängel an Fahrzeugen wie abgefahrene Reifen oder beschädigte Fenster kamen ebenfalls vereinzelt vor.

Die Art der Buchung hat ebenfalls Einfluss auf das Risiko unerwarteter Zusatzkosten: Während bei Vor-Ort-Buchungen 4,6% der Befragten für unversicherte Schäden an Glas, Dach oder Unterboden aufkommen mussten, lag dieser Wert bei Vorab-Buchungen mit 2,6% deutlich niedriger. Dafür traten bei Vorausbuchungen häufiger versteckte Zusatzkosten auf (7,6% gegenüber 4,4% bei Buchung vor Ort).

"Insgesamt zeigen die Ergebnisse: Die Erfahrungen mit Mietwagen sind überwiegend positiv, was uns sehr freut", so Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. Gleichzeitig rät er zur genauen Prüfung der Leistungen: „Wer nur auf den Preis achtet, vergleicht oft Äpfel mit Birnen und zahlt am Ende doch drauf.“

Die Daten dieser Befragung basieren auf einer repräsentative Umfrage von Sunny Cars mit YouGov, durchgeführt vom 17. bis 19. September 2025 unter 2.002 Personen in Deutschland. (red) 


