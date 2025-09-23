San Francisco: Mit dem Robotaxi zum Flughafen

Wie San Franciscos Bürgermeister Daniel Lurie mitteilte, wurde zwischen dem SFO und Waymo eine Pilotgenehmigung für Test- und Betriebsphasen unterzeichnet. Diese erlaubt dem Unternehmen schrittweise autonome Fahrdienste zum und vom Flughafen anzubieten.

In einer ersten Testphase werden Waymo-Airport-Transfers mit FahrerInnen durchgeführt. Darauf folgen fahrerlose Testfahrten mit MitarbeiterInnen von Waymo und des Flughafens als Passagiere. Abschließend ist die Aufnahme des kommerziellen Betriebs für zahlende KundInnen geplant. „Die Genehmigung für Waymo bietet den Passagieren eine neue und innovative Transportmöglichkeit, die die Zuverlässigkeit und den Komfort liefert, den Reisende bei ihrer An- und Abreise am SFO erwarten“, sagt Airport-Direktor Mike Nakornkhet.

SFO & Bay Area: 800 selbstfahrende Autos

Das Unternehmen betreibt seinen Service bereits im San Mateo County, wo sich der Flughafen befindet, und im nahegelegenen Zentrum von San Francisco, hatte aber bislang noch keine Genehmigung, Passagiere zum oder vom Flughafen zu befördern. Waymo startete in Kaliforniens Metropole im August 2023 und hat mittlerweile über 800 selbstfahrende Waymo-Autos in der San Francisco Bay Area im Einsatz. Allein im August dieses Jahres führte Waymo in San Francisco über 312.000 Fahrten durch.

Welche Stadtviertel in San Francisco sich besonders gut mit Waymo entdecken lassen, erfährt man hier: www.sftravel.com/article/explore-these-san-francisco-neighborhoods-waymo. (red)