Miami unter den Top 10 Sportstädten weltweit


Miami als Top-Sportstätte
Miami ist eine der weltweit führenden Sportmetropolen und festigt mit fünf neuen internationalen Events seinen Platz unter den Top 10 Sportstädten – darunter wichtige Turniere und die FIFA WM 2026.

Der Großraum Miami und Miami Beach haben sich als globale Sporthauptstadt etabliert. Im „2025 Ranking of Sport Cities“ von Burson steigen sie auf Platz 8 auf – eine Anerkennung für das breite Sportangebot und die erfolgreiche Ausrichtung großer Veranstaltungen.

Highlights im Veranstaltungskalender

Miami ist bereits Gastgeber bekannter Großevents wie dem Orange Bowl, den Miami Open, dem Miami Marathon und dem Formel-1-Grand-Prix. Für 2025 wurden fünf neue internationale Events angekündigt:

  • PGA Tour Signature Event
  • E1 Power Boat Series
  • Formel E
  • Unrivaled Women’s Basketball
  • HYROX Fitness Festival

Diese Events stärken den Ruf Miamis als sportliches Zentrum mit bedeutendem wirtschaftlichen Einfluss.

Historische Bedeutung als Sportstadt

Miami blickt auf eine lange Tradition als Gastgeber wichtiger Sportveranstaltungen zurück:

  • Elfmaliger Austragungsort des Super Bowl
  • Einziger Austragungsort von drei Runden der World Baseball Classic
  • Seit 1935 Heimat des Capital One Orange Bowl
  • Erstes NHL-Spiel im Freien in Florida im Jahr 2026 im loanDepot Park

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026

Miami wird 2026 mehrere WM-Spiele ausrichten, darunter Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Viertelfinale. Der Ticketverkauf für die FIFA WM 2026 läuft bereits. Interessierte Fans können sich unter FIFA.com/tickets registrieren und an der Visa Presale-Lotterie teilnehmen. (red)


Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



