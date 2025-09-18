Miami unter den Top 10 Sportstädten weltweit

Der Großraum Miami und Miami Beach haben sich als globale Sporthauptstadt etabliert. Im „2025 Ranking of Sport Cities“ von Burson steigen sie auf Platz 8 auf – eine Anerkennung für das breite Sportangebot und die erfolgreiche Ausrichtung großer Veranstaltungen.

Highlights im Veranstaltungskalender

Miami ist bereits Gastgeber bekannter Großevents wie dem Orange Bowl, den Miami Open, dem Miami Marathon und dem Formel-1-Grand-Prix. Für 2025 wurden fünf neue internationale Events angekündigt:

PGA Tour Signature Event

E1 Power Boat Series

Formel E

Unrivaled Women’s Basketball

HYROX Fitness Festival

Diese Events stärken den Ruf Miamis als sportliches Zentrum mit bedeutendem wirtschaftlichen Einfluss.

Historische Bedeutung als Sportstadt

Miami blickt auf eine lange Tradition als Gastgeber wichtiger Sportveranstaltungen zurück:

Elfmaliger Austragungsort des Super Bowl

Einziger Austragungsort von drei Runden der World Baseball Classic

Seit 1935 Heimat des Capital One Orange Bowl

Erstes NHL-Spiel im Freien in Florida im Jahr 2026 im loanDepot Park

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026

Miami wird 2026 mehrere WM-Spiele ausrichten, darunter Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Viertelfinale. Der Ticketverkauf für die FIFA WM 2026 läuft bereits. Interessierte Fans können sich unter FIFA.com/tickets registrieren und an der Visa Presale-Lotterie teilnehmen. (red)