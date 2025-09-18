| news | reisebüro» schulung
ASA-Roadshow bringt Afrika-Reisewissen nach Österreich
Die Roadshow „Wo bitte geht’s nach Afrika?“ macht im Oktober 2025 in Salzburg und Innsbruck Station und informiert Reiseprofis über aktuelle Trends, Produkte und Neuigkeiten.
Die Arbeitsgemeinschaft südliches und östliches Afrika (ASA) lädt Reisebüros und Veranstalter im Oktober 2025 zu spannenden ganztägigen Events ein. Ziel ist es, fundiertes Wissen und aktuelle Informationen zu beliebten Destinationen südlich der Sahara direkt vor Ort zu vermitteln. Jeweils von 9:00 bis 16:30 Uhr erwartet die TeilnehmerInnen ein abwechslungsreicher Tag mit kompakten Fachvorträgen am Vormittag und persönlichen Gesprächsrunden mit den ReferentInnen am Nachmittag – ideal für Afrika-Neulinge wie auch erfahrene Verkaufsprofis.
Starke PartnerInnen vor Ort
Afrikawissen Der Afrika-Tourismus verzeichnet seit Jahren eine kontinuierlich steigende Nachfrage. Um Reiseprofis bei der Kundenberatung bestmöglich zu unterstützen, bündelt die ASA-Roadshow Know-how von Tourismusvertretungen, Veranstaltern, Airlines und Lodges. Mit dabei sind u. a. die Fremdenverkehrsämter von Kenia, Namibia und Südafrika, die Airline Condor, sowie renommierte Veranstalter wie Abendsonne Afrika, Gebeco, Kneissl Touristik und Tanganyika Expeditions. Ergänzt wird das Line-up durch Lodges und Hotelgruppen wie Gondwana Namibia, Shamwari Game Reserve, Southern Sun, die Victoria Falls Safari Collection und weitere Anbieter aus dem südlichen und östlichen Afrika.
Termine & Anmeldung
- 20. Oktober 2025 – Salzburg (Wyndham Grand Conference Centre)
- 21. Oktober 2025 – Innsbruck (Alphotel Innsbruck)
Die Teilnahme an der Roadshow ist kostenfrei, die Plätze jedoch limitiert. Anmeldung unter: www.asa-africa.com (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
