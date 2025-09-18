Venedig erhebt auch 2026 Eintrittsgebühr für TagestouristInnen

Auch im kommenden Jahr wird in Venedig an bestimmten Tagen eine Eintrittsgebühr für TagestouristInnen fällig. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, soll die Regelung zwischen dem 3. April und 26. Juli 2026 an insgesamt 60 Tagen gelten. Im Vergleich zu den Vorjahren ist das ein weiterer Ausbau: 2025 waren es 54 Tage, im Jahr 2024 noch 29.

Die genaue Höhe der Gebühr steht noch nicht fest. 2025 wurden bei frühzeitiger Buchung 5 EUR erhoben, für kurzfristige Besuche 10 EUR. Von der Abgabe ausgenommen bleiben u. a. Einheimische, Kinder und Übernachtungsgäste, da diese bereits die lokale Kurtaxe entrichten.

Registrierung, Kosten & Kritik

Die Registrierung erfolgt online – BesucherInnen laden sich vorab einen QR-Code aufs Smartphone. Wer ohne gültigen Nachweis kontrolliert wird, muss mit einer Strafe von bis zu 300 EUR rechnen. Die Zugangsregelung gilt jeweils tagsüber, meist von 8:30 bis 16:00 Uhr, und betraf zuletzt vor allem Wochenenden.

Ob das Modell tatsächlich zur Entlastung beiträgt, bleibt umstritten. Während BefürworterInnen es als symbolischen Schritt zum Schutz der historischen Stadtstruktur sehen, kritisieren andere die Vielzahl an Ausnahmen sowie das Fehlen einer klar definierten Besucherobergrenze. In der Altstadt leben heute weniger als 50.000 Menschen – jährlich besuchen Millionen TouristInnen die Lagunenstadt. (APA / red)