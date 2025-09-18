Erste airtours travel boutique Österreichs eröffnet in Graz

Mit dem neuen Standort im Herzen der Grazer Altstadt erweitert TUI das Portfolio seiner Luxusreisemarke airtours erstmals auch in Österreich. In der Stempfergasse 4 vereint die air­tours travel boutique exklusives Design, individuelle Beratung und maßgeschneiderte Reiseerlebnisse in einem modernen Boutique-Konzept.

„Mit unserer neuen airtours travel boutique schaffen wir einen Ort, an dem Inspiration, persönliche Beratung und exklusive Reiseerlebnisse auf einzigartige Weise zusammenkommen“, erklärt Steffen Boehnke, Director airtours. „Österreich ist für uns ein strategisch wichtiger Markt – und Graz bietet dafür die perfekte Kulisse. Die Stadt steht für Kultur, Genuss und Lebensfreude – und genau dieses besondere Lebensgefühl möchten wir in unserer Boutique erlebbar machen.“

Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich, ergänzt: „Dieses innovative Konzept ergänzt unser bestehendes Filialnetz auf ideale Weise und unterstreicht unseren Anspruch, unsere KundInnen nicht nur zu inspirieren, sondern sie auch persönlich und exklusiv auf dem Weg zu ihrer Traumreise zu begleiten.“ Neben 62 TUI Das Reisebüro-Filialen ist die Boutique in Graz der erste Standort der airtours Luxusmarke in Österreich.

Maßgeschneidert, individuell, persönlich

Geleitet wird die neue Boutique von Sabrina Schober, einer erfahrenen Reiseexpertin mit über 17 Jahren Branchenerfahrung und einem feinen Gespür für die individuellen Wünsche anspruchsvoller KundInnen. Ihr Fokus liegt auf Luxus- und Golfreisen sowie auf den wachsenden Trendthemen Wellbeing und Longevity, die neue Impulse im Premiumsegment setzen.

Die Boutique ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Das Interieur ist im stilvollen Lounge-Stil gehalten – mit hochwertigen Materialien, moderner Lichtgestaltung und besonderen Details wie einem schwebenden Hängestuhl im Wartebereich. Das Konzept schafft eine Atmosphäre, die Raum für Inspiration und individuelle Beratung in entspannter Umgebung bietet.

Feierliche Eröffnung

Zur feierlichen Eröffnung am 17. September 2025 lud TUI ausgewählte Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien sowie Hotel- und Airlinepartner ein. Für kulinarische Akzente sorgten Delikatessen Frankowitsch sowie eine exklusive Weinverkostung des steirischen Weinguts Tement, das kürzlich von Gault&Millau als Weingut des Jahres 2025 ausgezeichnet wurde. (red)