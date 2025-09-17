Seattle präsentiert sich im Rahmen der neuen Kampagne „Mother Nature’s City“ als Reiseziel mit einer einzigartigen Kombination aus Großstadtleben und naturnahen Erlebnissen. Entwickelt von Visit Seattle, wird die Kampagne derzeit international ausgerollt – unter anderem auch im deutschsprachigen Raum. Ziel ist es, naturaffine Städtereisende anzusprechen, die Kultur, Kulinarik und Outdoor-Erlebnisse in einem Reiseziel vereint suchen.

Im Zentrum der Kampagne steht die animierte Figur „Mutter Natur“, die als sympathische Identifikationsfigur durch die Stadt führt – kombiniert mit realen Filmaufnahmen. Die Motive zeigen bekannte Sehenswürdigkeiten wie die Space Needle, urbane Viertel wie Montlake sowie eindrucksvolle Naturkulissen rund um Seattle.

City und Natur vereint

Seattle punktet mit über 6.000ha Parkflächen, rund 321km Küstenlinie und einer 28%igen Baumkronenabdeckung. Die Stadt zählt zu den US-Top-Destinationen für Outdoor-Aktivitäten und fußgängerfreundliche Mobilität. In direkter Umgebung laden drei Nationalparks zu Ausflügen ins Grüne: der Olympic National Park, der Mount Rainier National Park und der North Cascades National Park. Darüber hinaus bieten zahlreiche State Parks weitere Möglichkeiten zur Naturerkundung.

Das diese Möglichkeiten für Naturerlebnisse für viele Reisende entscheidend ist, zeigt auch eine aktuelle Studie von Visit Seattle. Diese bestätigt: Die Nähe zur Natur ist für viele internationale BesucherInnen ein entscheidender Faktor bei der Wahl des Reiseziels.

Weitere Infos und Kampagnenvideos

Einen Einblick in die Kampagne bieten verschiedene Kampagnenvideos, die auf YouTube zu sehen sind - Link zum 30-Sekunden-Clip HIER . Weitere Informationen zu Visit Seattle, der Kampagne sowie zahlreiche Reisetipps gibt es unter: visitseattle.org/mother-natures-city/ (red)