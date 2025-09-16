tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Südafrika: Neue Imagekampagne startet im DACH-Raum


Come find your joy
Unter dem Titel „Finde, was Dich glücklich macht – in Südafrika“ rückt die neue Kampagne persönliche Erlebnisse und echte Begegnungen in den Fokus.

South African Tourism hat seine internationale Markenkampagne „South Africa Awaits – Come Find Your Joy!“ nun auch in Österreich, Deutschland und der Schweiz gestartet. Unter dem Leitgedanken „Finde, was Dich glücklich macht – in Südafrika“ spricht die Initiative gezielt Reisende an, die authentische Erfahrungen suchen und dem Alltag entfliehen möchten.

Die Kampagne setzt auf emotionale Botschaften und stellt Südafrika als Ort der Inspiration, Entschleunigung und Entdeckung dar. Natur, Kultur und persönliche Begegnungen rücken dabei in den Vordergrund – mit dem Ziel, Reisende nicht nur zu begeistern, sondern sie auch ein Stück weit zu verändern.

Tourismus als Impulsgeber

Neben der touristischen Ansprache verfolgt die Kampagne auch ein übergeordnetes Ziel: Südafrika als führende Destination für Kultur-, Natur- und Erlebnisreisen zu etablieren – und gleichzeitig den Tourismus als Motor für wirtschaftliche Entwicklung zu nutzen. Die Initiative versteht sich damit auch als Beitrag zu einer nachhaltigen Tourismusstrategie, die lokale Communities einbindet und langfristige Perspektiven schafft.

Deutschland, Österreich und die Schweiz zählen zu den wichtigsten europäischen Quellmärkten. Mit der neuen Kampagne soll das Interesse am Reiseziel weiter gesteigert und das Image Südafrikas als vielfältige und lebendige Destination gestärkt werden. Sie unterstützt darüber hinaus das nationale Ziel, bis 2030 jährlich 15 Mio. internationale Gäste zu begrüßen.

Starke Bildsprache und Botschaften

Kernstück der Kampagne ist ein neuer TV-Spot, der die Vielfalt Südafrikas durch die Augen eines Kindes zeigt. Szenen aus Kapstadt, dem Krüger-Nationalpark, der Weinregion und Johannesburg vermitteln eindrucksvoll, wie vielseitig und lebensnah das Land ist. Begleitet wird das Video von der Musik des südafrikanischen Künstlers Vusi Mahlasela, dessen Stimme und Komposition den emotionalen Ton der Kampagne unterstreichen.

Weitere Informationen unter: www.southafrica.net (red) 


Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



