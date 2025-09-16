tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

| news | schulung» reisebüro

Studiosus-Gruppe: Webinare zum Saisonstart 2026


"Wissen am Counter" - Foto: ImageFlow / shutterstock.com
Reisebüros erhalten Mitte Oktober aktuelle Infos zu den Programmen von Studiosus, Marco Polo und erstmals auch Hauser Exkursionen.

Im Herbst 2024 wurde Hauser Exkursionen Teil der Studiosus-Gruppe – nun stellt sich der Spezialist für Wander- und Trekkingreisen erstmals gemeinsam mit Studiosus und Marco Polo vor. In zwei einstündigen Webinaren erfahren Reisebüro-MitarbeiterInnen, wie sie KundInnen für Outdoor-Reisen begeistern können und welche neuen Programme und Trendziele für die Saison 2026 im Fokus stehen. Zusätzlich gibt es Tipps für die Beratung am Counter.

Zwei Termine zur Auswahl

Interessierten Reisebüros stehen zwei Termine zur Verfügung – entweder am 17. Oktober um 10:00 Uhr oder am 21. Oktober um 14:00 Uhr. Die Schulung dauert ca. 60 Minuten. Die Anmeldung zum kostenlosen Webinar ist ab sofort möglich.
Link dazu HIER (red) 


Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



