Studiosus-Gruppe: Webinare zum Saisonstart 2026

Im Herbst 2024 wurde Hauser Exkursionen Teil der Studiosus-Gruppe – nun stellt sich der Spezialist für Wander- und Trekkingreisen erstmals gemeinsam mit Studiosus und Marco Polo vor. In zwei einstündigen Webinaren erfahren Reisebüro-MitarbeiterInnen, wie sie KundInnen für Outdoor-Reisen begeistern können und welche neuen Programme und Trendziele für die Saison 2026 im Fokus stehen. Zusätzlich gibt es Tipps für die Beratung am Counter.

Zwei Termine zur Auswahl

Interessierten Reisebüros stehen zwei Termine zur Verfügung – entweder am 17. Oktober um 10:00 Uhr oder am 21. Oktober um 14:00 Uhr. Die Schulung dauert ca. 60 Minuten. Die Anmeldung zum kostenlosen Webinar ist ab sofort möglich.

Link dazu HIER (red)