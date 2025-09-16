| news | schulung» destination
TalkenDER: Neue Podcastfolge von Dertour über Jamaika
In der neuen Podcastfolge dreht sich alles um Jamaika: Karibisches Lebensgefühl, Reggae-Vibes und Reisetipps. Zu gewinnen gibt es einen Platz beim Campus Live Jamaika im Dezember 2025.
Die neueste Ausgabe des Dertour Austria Podcasts „TalkenDER“ nimmt HörerInnen mit auf eine Reise in die Karibik. Samy Schlegel, Sales Manager bei Flugpartner Edelweiss, und Sophia Leistner, Marketing Managerin beim Jamaica Tourist Board, geben spannende Einblicke und Insider-Tipps zur beliebten Reisedestination. Moderiert wird die Folge wie gewohnt von Jörg Fermüller, Vertriebsleiter bei Dertour Austria.
Gewinnspiel: Mit etwas Glück nach Jamaika
Auch in der neuen Folge gibt es nach dem Motto „reinhören, informieren und gewinnen“ einen exklusiven Preis zu ergattern. Dertour Austria verlost passend zur Folge einen Platz beim Campus Live Jamaika vom 11. bis 16. Dezember 2025. Interessierte können sich bis zum 24. Oktober 2025 per E-Mail an gewinnspiel@dertour.at bewerben. Link zur Podcastfolge HIER (red)
