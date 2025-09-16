Colorado: Geister, Spukhotels und Halloween-Festivals

Colorado ist nicht nur für seine Rocky Mountains, Nationalparks und Westernstädte bekannt – auch Geisterstädte und Spukhotels zählen zum touristischen Angebot. Besonders rund um Halloween im Oktober bieten zahlreiche Orte geführte Touren, Festivals und Events, die BesucherInnen in die mystische Vergangenheit des Bundesstaates eintauchen lassen.

Zu den bekanntesten Spukhotels zählt das Stanley Hotel in Estes Park, das als Vorlage für Stephen Kings Roman „The Shining“ diente. Gäste berichten von mysteriösen Geräuschen und Erscheinungen – besonders beliebt ist Zimmer 217. Auch das Black Monarch Hotel in Victor, rund eine Stunde von Colorado Springs entfernt, ist bekannt für seine paranormale Geschichte und seine Lage im historischen Goldrausch-Städtchen.

Geisterstädte, Touren und Festivals

Im 19. Jahrhundert entstanden in Colorado über 1.500 Siedlungen rund um die Goldminen – viele davon sind heute als Geisterstädte erhalten. Orte wie Ashcroft nahe Aspen oder St. Elmo bei Buena Vista ermöglichen Führungen durch historische Gebäude und bieten Einblicke in den Wilden Westen. Besonders eindrucksvoll ist auch der Central City Masonic Friedhof, auf dem bei Nachtführungen regelmäßig ungewöhnliche Erscheinungen auf Fotos entdeckt werden. Termine für den sogenannten „Creepy Crawl“ sind 17.–18. und 24.–25. Oktober 2025.

Ein weiteres Beispiel ist das Emma Crawford Festival in Manitou Springs am 25. Oktober 2025: Bei einem traditionellen Sarg-Rennen wird einer lokalen Legende gedacht – inklusive Kostümparade und Live-Musik. Vom 10.–12. Oktober 2025 findet außerdem die „Telluride Horror Show“ statt, das größte Genre-Filmfestival des Bundesstaates mit Horror-, Thriller- und Dark-Fantasy-Produktionen.

Auch in der Hauptstadt Denver spukt es gewaltig. Dazu werden hier geführte Geistertouren angeboten, die natürlich speziell rund um Halloween ihren besonderen Charme haben, wenn die Häuser und Vorgärten mit gruseligen Riesenspinnen, Gespenstern und Skeletten geschmückt sind. Solche Touren sind außerdem auch in Fort Collins und Breckenridge sowie in vielen weiteren Städten in Colorado zu finden. (red)