AUA und ÖBB: Klagenfurt wird neue AIRail-Destination
Ab 14. Dezember 2025 können Reisende mit nur einem Ticket von Klagenfurt per Zug und Flug über das Drehkreuz Wien zu mehr als 125 Zielen von Austrian Airlines gelangen.
„Vom Zug zum Flug“ – unter diesem Motto können Fluggäste von Austrian Airlines seit elf Jahren für die Anreise zum Flughafen Wien-Schwechat aus den Städten Linz, Graz, Salzburg und Innsbruck bequem und einfach das gemeinsame Angebot „AIRail“ von ÖBB und Austrian Airlines nutzen. Mit Klagenfurt kommt nun eine weitere Destination dazu, möglich gemacht durch die Inbetriebnahme der Koralmbahn.
AIRail ab Klagenfurt
Mit Start des neuen Fahrplans verbindet das AIRail-Angebot künftig sieben Mal täglich den Klagenfurt Hauptbahnhof (KGV) direkt und ohne Umsteigen mit dem Flughafen Wien (VIE). Die Gesamtfahrzeit beträgt knapp unter vier Stunden. Der erste Zug fährt bereits um 04:58 Uhr ab KGV, der letzte um 18:02 Uhr. In der Gegenrichtung starten die Züge zwischen 08:02 Uhr und 20:02 Uhr. Damit wird eine attraktive und klimafreundliche Anreisemöglichkeit für Gäste aus dem Süden Österreichs geschaffen.
Vorteile und Services
Das Angebot von Austrian Airlines und ÖBB umfasst zahlreiche Annehmlichkeiten: Reisende profitieren von Check-In via austrian.com, kostenloser Sitzplatzreservierung in einem gekennzeichneten Bereich, Snack-Gutscheinen in der 1. und 2. Klasse sowie der Möglichkeit, Miles & More Meilen zu sammeln. Austrian Business Class Gäste sowie HON Circle Member und Senatoren können zudem die ÖBB Lounges an den Hauptbahnhöfen - jetzt auch in Klagenfurt - kostenfrei nutzen.
Zusätzlich garantiert die AIRail-Anschlussgarantie eine kostenlose Umbuchung im Fall von Verspätungen – ein weiterer Vorteil für alle, die komfortabel und nahtlos reisen möchten. Buchbar ist die neue AIRail-Verbindung ab Oktober.
Weitere Informationen unter: www.austrian.com (red)
