Celebrity Xcel absolviert erste Testfahrten

Am vergangenen Wochenende hat die Celebrity Xcel erstmals die Werft Chantiers de l’Atlantique im französischen Saint-Nazaire verlassen. Unter der Leitung von Kapitän Kyriakos Matragkas, auch als „Captain Kirk“ bekannt, absolvierte das neue Flottenmitglied umfangreiche Manövrierübungen auf See. Die sogenannten „Sea Trials“ dienen dazu, alle technischen Systeme und Abläufe an Bord unter realen Bedingungen zu prüfen und sind ein verpflichtender Schritt vor der offiziellen Übergabe an den Kreuzfahrtveranstalter.

Als fünftes Schiff der innovativen Edge-Klasse reiht sich die Celebrity Xcel nahtlos in das bestehende Konzept ein. Gäste erwartet ein Mix aus bewährtem Design, erweiterten Freizeit- und Gastronomieangeboten sowie neu konzipierten Bereichen an Bord.

Karibik im Winter, Europa im Sommer

Die Debüt-Saison startet im November 2025 in der Karibik. Ab/bis Fort Lauderdale werden achttägige Kreuzfahrten angeboten, die unter anderem Mexiko, die Bahamas, Cayman Islands sowie St. Thomas und St. Maarten ansteuern.

Im Sommer 2026 folgt die erste Europa-Saison mit Routen zwischen acht und zwölf Tagen ab Barcelona oder Athen. Auch Reisen nach Madeira mit Übernacht-Aufenthalt sind Teil des Programms.

Daten & Fakten zur Celebrity Xcel: Die Celebrity Xcel wird mit 327m Länge und 39m Breite das bisher größte Schiff der Edge-Klasse sein. Sie verfügt über 17 Decks und bietet Platz für bis zu 3.260 PassagierInnen. Weitere Details zu den Reiserouten unter: www.celebritycruises.de (red)