tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content
| news | schiff

Celebrity Xcel absolviert erste Testfahrten


CelebrityXcel
Die Celebrity Xcel, das neueste Schiff der Edge-Klasse von Celebrity Cruises, hat ihre ersten Seefahrten absolviert. Die Auslieferung soll in Kürze erfolgen.

Am vergangenen Wochenende hat die Celebrity Xcel erstmals die Werft Chantiers de l’Atlantique im französischen Saint-Nazaire verlassen. Unter der Leitung von Kapitän Kyriakos Matragkas, auch als „Captain Kirk“ bekannt, absolvierte das neue Flottenmitglied umfangreiche Manövrierübungen auf See. Die sogenannten „Sea Trials“ dienen dazu, alle technischen Systeme und Abläufe an Bord unter realen Bedingungen zu prüfen und sind ein verpflichtender Schritt vor der offiziellen Übergabe an den Kreuzfahrtveranstalter.

Als fünftes Schiff der innovativen Edge-Klasse reiht sich die Celebrity Xcel nahtlos in das bestehende Konzept ein. Gäste erwartet ein Mix aus bewährtem Design, erweiterten Freizeit- und Gastronomieangeboten sowie neu konzipierten Bereichen an Bord.

Karibik im Winter, Europa im Sommer

Die Debüt-Saison startet im November 2025 in der Karibik. Ab/bis Fort Lauderdale werden achttägige Kreuzfahrten angeboten, die unter anderem Mexiko, die Bahamas, Cayman Islands sowie St. Thomas und St. Maarten ansteuern.

Im Sommer 2026 folgt die erste Europa-Saison mit Routen zwischen acht und zwölf Tagen ab Barcelona oder Athen. Auch Reisen nach Madeira mit Übernacht-Aufenthalt sind Teil des Programms.

Daten & Fakten zur Celebrity Xcel: Die Celebrity Xcel wird mit 327m Länge und 39m Breite das bisher größte Schiff der Edge-Klasse sein. Sie verfügt über 17 Decks und bietet Platz für bis zu 3.260 PassagierInnen. Weitere Details zu den Reiserouten unter: www.celebritycruises.de (red)


  celebrity cruises, celebrity xcel, schiff, neubau, schiffsneubau, kreuzfahrt, routen, xcel, edge-klasse

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
16 September 2025

16:06
Südafrika: Neue Imagekampagne startet im DACH-Raum
15:43
Studiosus-Gruppe: Webinare zum Saisonstart 2026
14:48
TalkenDER: Neue Podcastfolge von Dertour über Jamaika
12:17
Colorado: Geister, Spukhotels und Halloween-Festivals
11:56
AUA und ÖBB: Klagenfurt wird neue AIRail-Destination
10:35
Prima Reisen präsentiert Winterprogramm für Island
10:18
Celebrity Xcel absolviert erste Testfahrten
10:09
schauinsland-reisen: Sommer-Roadshow durch Österreich

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.